/FOTOGALERIE/ V dalším kole prvoligové soutěže zajížděli nohejbalisté Radomyšle na horkou půdu Č. Brodu bojovat o důležité body.

Nohejbalisté Radomyšle padli v Českém Brodě. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

TJ Slavoj Č. Brod -TJ Radomyšl 6:1 (1:0, 1:1, 6:1)

Sestava TJ Radomyšl: Vachulka, Slavíček, Toman, Votava L., Švancar, Hokr, Kříž, Babka.

Na horkou půdu do Č. Brodu dorazili hosté bez Nepodala, což se asi nakonec ukázalo jako rozhodující. Domácí se v poslední době rozehráli a vrátili se do bojů o play off. Hned v úvodním zápase dvojic sice Slavíček se Švancarem zpočátku získali nadějný náskok, ale Janík s Vedralem ještě stihli úvodní set otočit a druhý již získali v klidnějším tempu 1:0. O vyrovnání se postarali Babka s Hokrem, kteří přehráli Sýkoru s Cibulkou až posledním možným míčem třetího setu. Byl to všalk poslední záchvěv, který hosté předvedli. Sýkora, Cibulka a J. Bálek přehráli Votavu, Hokra a Tomana 2:0 a navíc se hostům zranil Votava, za kterého naskočil Vachulka - 2:1. Vyrovnanější byl zápas druhých trojic, ale Janík s Vedralem a Jedličkou dokázali proti Babkovi, Švancarovi a Slavíčkovi získat obě koncovky setů a bylo to 3:1. Ve vložené dvojici první set jasně získali Toman s Vachulkou, ale domácí Jedlička s Červenkou a střídajícím Blažkem se ze ztráty setu rychle oklepali a získali dva následující - 4:1. Stejný průběh měl i zápas singlistů,ve kterém domácí Vedral přehrál Slavíčka znovu ve třech setech. Dílo pak dokonala Cibulkova trojice proti té Babkově a byl konec.

"Znovu se ukázalo, jak je pro náš tým důležitý Nepodal, bez něj jsme bohužel nedokázali domácím dostatečně konkurovat, a tak body nakonec zůstaly doma. Sezona bohužel skončila pro Votavu, který si poranil koleno. Tentokrát raději nebudu utkání blíže komentovat, protože nám opravdu nic nešlo a chyběl i patřičný zápal. Musíme zmobilizovat síly a zabojovat v posledním kole doma proti Vsetínu," uvedl trenér Radomyšle Josef Slavíček starší.

Autor: Milan Koubovský