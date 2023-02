Souboje v Netolicích přinesly velice dobrý volejbal. První dva sety úvodního duelu musely všechny přítomné dostat do pořádného varu. Dvakrát se šlo do koncovky a dvakrát se štěstíčko přiklonilo na netolickou stranu. Možná pod dojmem, že je výhra blízko, domácí ve třetím setu trochu polevili a celkem jasně ho získali hosté. Netoličtí se však rychle oklepali, čtvrtou sadu naopak zvládli lépe oni a tříbodová výhra byla na světě.

Odveta byla trochu o něčem jiném. V prvním setu udávali tempo hry hosté a po zásluze šli do vedení. Druhý již byl vyrovnanější, ale na konci se mohl znovu radovat celek Mnichova Hradiště. Netoličtí se ve třetí sadě dostali zpět do utkání a v tom čtvrtém to vypadao, že by mohli stav srovnat. Šlo se do koncovky, ale na rozdíl od prvního duelu tentokrát více přálo štěstí hostům, kteří brali z odvety tři body.

Oba celky si tedy body rozdělily, a tak se v jejich soubji ve středu tabulky II. ligy vlastně nic neudálo. Mnichovo Hradiště zůstává páté o bod před Netolicemi. Jihočeši však mají na soupeře k dobru čtyři zápasy.

V dalším dvoukole čeká na Netolicé hodně tvrdý oříšek. V sobotu 18. února zajíždějí na palubovku lídra soutěže do České Lípy. V první polovině soutěže s tímto soupeřem Jihočeši doma padli 2:3 a 0:3. Každý bodík na palubovce soupeře tak bude mít cenu zlata.