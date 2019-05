Strakonice – Tygři Praha 66:43 (30:20). Strakonické dívky předvedly tradičně kolektivní výkon, proto byla výhra zasloužená. Soupeř se opíral o dvě opory a to na kolektivní obranu nestačilo

Strakonice – Plzeň 69:38 (37:13). Proti slabšímu soupeři dostaly šanci zahrát si i méně zkušenější hráčky, výhra byla jasná.

Strakonice – Sadská 54:74 (32:35). I proti vítězi přeboru začala děvčata dobrou hrou, prohrála zápas až ve druhé polovině, kdy došly potřebné síly, neboť soupeř hrál velmi tvrdě. O výsledku nakonec rozhodly TH (22/6), které se nedařily.

Strakonice – K. Vary 45:35 (16:30). Také v tomto utkání rozhodla týmová obrana, navíc v ní vynikla Košáková, která ubránila nejlepší hráčku soupeře. V útoku se nejvíc dařilo Grossové s Pavlíčkovou.

Strakonice – Tygři Praha 33:32 (16:13). Nástup se děvčatům sice vydařil, ale jinak bylo utkání vyrovnané . Bojovalo se o každý míč až do dramatického závěru, kdy Kotrcová úspěšným TH rozhodla. Výhra byla odměnou za snahu všech hráček .

Body celkem: Kotrčová 46, Pavlíčková 43, Vodvářková 36,T.Malířská 35, Kotrcová 26, Košáková 23,Topinková 13, Grossová 11, Veselková a Karolová 10, Žáková 5, Baloušková a K.Malířská 3, Petelová 2, Zemanová.

Přátelsky 1. a 2. třídy: Týn – Strakonice 20:28. Pro některé hráčky to byl první zápas. V začátku utkání si děvčata vypracovala náskok, který udržela až do konce zápasu. Bylo to bojovné utkání a hostující tým byl týmovější. Navíc také jejich lavička pomáhala svými hlasivkami.

Body: Holub 10, Kladečková 6, Spěváková 2 – Mlnaříková 10, Vondráková 6, Pomajzlová, Králová a Parkosová 4.

Sestava Strakonic: Hátlová, Manová, Blahovcová, Fenclová, Tuschnerová, Seidlová, Schovancová.

Miroslav Vondřička