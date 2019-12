Byly vidět opravdu krásné a bojovné zápasy. Hrálo se čtyři proti čtyřem na 4x8 minut hrubého času jako se hrají turnaje U10 řízené Českou basketbalovou federací.

"Turnaje se zúčastnily čtyři basketbalové týmy. Domácí Králíci tedy SKB Strakonice, dívky z BK Strakonice, BK Sojky Pelhřimov a BK Lokomotiva Plzeň. Výsledky nejsou vůbec důležité pro tuto věkovou kategorii. Hlavním cílem je hrát basketbal a vzbudit u děti lásku k tomuto sportu," uvedl k turnaji trenér strakonických chlapců Aleš Svoboda.

Pro většinu hráčů to jsou první basketbalové krůčky a hlavně zápasové zkušenosti, na kterých budou stavět svoji další hráčskou kariéru. Nelze poměřovat již zkušené s těmi, co začínají.

Pro někoho je výhrou pouze přihrávka či driblink nebo dokonce pochopení, kdy bránit a kdy útočit. Pro ty již zkušené to může být proměněný dvojtakt či dobře zvolený druh přihrávky nebo zisk míče.

"Z pohledu trenéra jsem s předvedenou hrou Králíků velice spokojen. Pro náš tým to byly velice cenné zápasové zkušenosti s týmy, které mají velkou základnu hráčů a hráček a patří v mládežnických kategoriích do těch úspěšných v republikovém měření. Před hráči SKB je ještě hodně práce, ale myslím si, že jsme na té správné cestě. A tento tým má do budoucna šanci pokračovat a udržet mužský basketbal ve Strakonicích, který má již osmdesátiletou tradici," uvedl k vystoupení chlapců Aleš Svoboda.

"Děvčata porazila v prvním zápase začínající domácí chlapce, a také až překvapivě vysoko Plzeň, i když hosté měli vyšší individuality. Děvčata se opírala o svou kolektivní hru s obětavou obranou. Utkání s Pelhřimovem bylo po celý zápas vyrovnané, našim děvčatům se nedařila střelba, ale i tak rozdíl ve skóre byl maximálně čtyřbodový na obě strany. Za nerozhodného stavu tři vteřiny před koncem koš hostů rozhodl o jejich jediné prohře. Tím obsadila děvčata druhé místo. Za výrazné zlepšení v útoku byla vyhodnocena jako nejlepší Mrázová a druhou oporou byla Hátlová," komentoval vystoupení dívek Miroslav Vondřička.

Výsledky zápasů: SKB Strakonice - BK Strakonice 10:36, Pelhřimov – Plzeň 38:24, SKB Strakonice – Pelhřimov 18:22, BK Strakonice – Plzeň 48:18, SKB Strakonice – Plzeň 44:24, BK Strakonice – Pelhřimov 22:24.

Konečné pořadí:

1. BK Sojky Pelhřimov

2. BK Strakonice dívky

3. BK Lokomotiva Plzeň

4. SKB Strakonice

"Rád bych poděkoval za vzornou spolupráci trenérům R. Drnkové, M. Jandovi, N. Drnkové, A. Svobodovi s rodinou, M. Jánské, mladým rozhodčím D. Limpouchovi a J. Čadkovi a za pomoc při organizaci turnaje Z. Karolové," doplnil k turnaji M. Vondřička.

Jan Škrle