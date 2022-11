Body Sršňů: Fait a Svoboda M. 19, Sýkora 14, Šlechta 11, Svojanovský 9, Šurý 8, Špičák a Svoboda J. 5, Englický 3, Mikolášek 2.

Litoměřický Slavoj měl sice před utkáním bilanci čtyř výher a čtyř porážek, což jej řadilo na 5. místo tabulky, ale dle mínění trenéra Sršňů Jana Čecha patří kvalitou kádru do první trojky.

"Sice jsme se na utkání připravovali, ale opět naše nedůslednost na obranné polovině dovolila soupeři získat sebevědomí, a tak tým okolo Jana Karlovského byl po celou první čtvrtinu o pár bodů vpředu. Remíza této části 22:22 byl pro nás skoro až zázrak, protože když se nedaří, zákonitě se kazí vše, a tak muselo dojít i na ošetření tržné rány v obličeji Vojty Sýkory a vyhozeného prstu Petra Šlechty. K tomu se do problémů s fauly dostali Dalibor Fait a Luboš Mikolášek, a tak jsme měli o čem přemýšlet. Ve druhé čtvrtině jsme se sice nezlepšili na obranné polovině, ale v útoku nás držela úspěšní střelba za tři body (v poločase 20/10), zároveň nás ale srážela mizerná střelba trestných hodů (12/4). Díky široké rotaci jsme ovšem drželi vysoké tempo utkání, což dělalo zkušenému litoměřickému týmu problémy. Poločasové vedení Sršňů 50:42 bylo příslibem do druhého poločasu, nutno však podotknout, že nebylo zcela zasloužené a bylo pro nás dostatečným varováním," shrnul první poločas písecký trenér Čech.

"Po změně stran nastoupilo na hřiště zcela odlišné družstvo, a to tým s výbornou obranou. Sice jsme se trápili v útoku, ale defenzivní souboj nám vyhovoval v této části více než přestřelka. Skóre této periody 14:11 pro hráče ve žlutočerném mluví za vše. Vedení o 11 bodů před poslední částí ještě nic neznamenalo, zvlášť když skóre otevřel domácí Karlovský. Pak ovšem dvěma trojkami v řadě zaúřadoval Svojanovský, celkovou šňůrou deseti bodů jsme definitivně zlomili domácí a nakonec se z utkání stala exhibice zakončená vítězstvím poslední desetiminutovky 31:8. Druhý poločas jsme se prezentovali skvělou obranou, která povolila soupeři pouhých 19 bodů, a to byl rozhodující faktor utkání. Konečné skóre 95:61 je pro domácí kruté a zcela neodpovídá průběhu utkání," doplnil ke druhé části trenér.

Sršni tak mají za sebou důležitou výhru a nyní se musejí soustředit na odvetu s Jindřichovým Hradcem. "Nebyli bychom to my, kdybychom z utkání neudělali drama. Bohužel jsme opět neplnili pokyny na obranné polovině a nechali si soupeře rozstřílet, k tomu se nám smůla lepila na paty. Zranění, fauly, zahazované trestné hody. Výsledek sice vypadá jednoznačně, ale na začátku poslední čtvrtiny byl rozdíl ve skóre jen jednociferný. Jsem moc rád, že jsme to ustáli, zachovali klid a utkání v poslední části definitivně zlomili na svou stranu. Každopádně výhra z Litoměřic má vždy svojí váhu, a příští týden se tak společně s Vámi, našimi věrnými fanoušky, vypravíme do Jindřichova Hradce na derby o první místo," dodal trenér Jan Čech.