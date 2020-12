Do blatenského Preziosa se dostala díky mamince a setře. Byly jí čtyři roky, jejímu sourozenci devět, o vzor měla postaráno. „Vždycky jsem chtěla být jako Kikča. Jezdily jsme na její vystoupení, a já na ni nadšeně koukala,“ přiznává Natálie. Na zásluhy maminky Evy nechce zapomenout. „Moc nám pomáhá – nosí svačiny, kupuje mňamky, maluje nám tváře, točí videa…“ vypočítává slečna, která doplňuje, že stejně aktivní je i babička.

Sestra už mažoretky opustila, což Natálii nepotěšilo. „Byla moc šikovná, přemlouvala jsem ji. Měla hodně školy a nestíhala,“ vysvětluje. Co se dalo dělat, starší sourozenci mladší „vůbec neposlouchají.“ Hrdinka našeho příběhu však zůstala. Důvodů k tomu má více: především partu. „Bez ohledu na věk se spolu všechny bavíme.“ Nebo gymnastiku, při které se dokonale seberealizuje. „Můžu se při ní rozjet a ukázat se. Hlavně mi nemá co spadnout, jako hůlka, když jsem nervózní,“ neskrývá Natálie.

Sestavu novinářky jí připravila přímo na tělo trenérka Petra Bláhová. „Natálka má obrovský talent, na co sáhne, to jí jde,“ nabízí Bláhová důvody, proč už v deseti letech posunula dívku mezi sólistky. Zvolená choreografie měla podtrhnout její přednosti. „Hledala jsem stejně impulzivní a energickou hudbu, jako je ona sama. Sólo jsme stavěly především na těžkých vzdušných akrobaciích, ve kterých si je jistá v kramflecích. Podobně náročné by nezvládla leckterá seniorka,“ vyzdvihuje.

Svou svěřenkyni označí Bláhová za srdcařku. Horší to je s jejím soustředěním. „Když přijde na trénink, nezavře pusu, občas ji musím zarazit a říct: ‚Jde se cvičit!‘ Prokecala by totiž celý trénink,“ usmívá se. Natálii rázná ruka vyhovuje. „Jsem hrozně ukecaná. Každý den je něco nového, tak jí to musím říct. A někdy mě musí okřiknout,“ uznává. Jinak si prý užívá volnosti. „Dává mi prostor. Vymyslí prvek a mohu si ho upravit, aby mi vyhovoval. Péťa je trenérka, ale zároveň kamarádka.“

Zdroj: Díky, trenéreTéma novinářky se zrodilo náhodou. „Nejdřív jsem měla být jednorožec, ale nemám je ráda,“ popisuje Natálie. Vztah k žurnalistice má jen o málo lepší. Novináři jsou prý „ukecaní, zvídaví (což oceňuje), ale i otravní”. Takovému oboru se logicky v dospělosti věnovat nechce. „Vždycky jsem chtěla být veterinářka (i proto se chodí starat o koně). Teď myslím spíš na zdrávku. Ráda bych pomáhala lidem,“ zdůrazňuje dívka, která se nevnímá jako ukázková studentka. „Nerada sedím v lavici, jsem zticha a jen tak poslouchám.“

Natálie Strnadová je narozená ve znamení Blíženců. „Mám dvě tváře,“ charakterizuje se. „Někdy přijdu domů, jsem veselá, ale stačí vteřinka a jsem naštvaná.“ Naštěstí se její nálada stejně rychle překlopí do pozitivních sfér. S optimismem hledí i do příští sezony. Jednak se snad také mažoretky zbaví během cvičení neoblíbených roušek. „Je to hrůza, potím se, je mi horko.“ Jednak ji opustí tréma před sólovými vystoupeními. „Podpoříme se navzájem, bude to fajn.“

Trenérka Bláhová Natáliino rozhodnutí pochopila. „Ačkoli je skvělou sólistkou, tak se na pódiu cítí lépe se skupinou za zády. Je to prostě týmová hráčka,“ uvědomuje si. A na tenhle fakt je náležitě hrdá. „Často, v případě úspěchu, přechází holkám ‚sláva‘ do hlavy, a týmový duch se vytrácí,“ líčí. Podstatné pro ni je, že spolupráce pokračuje: „Kdykoli přijdu na trénink, tak mi vykouzlí úsměv na tváři. Za to jí moc děkuji. Takových Natálek je málo.“