V Kyselce u Karlových Varů soutěžil za tým Motosport Chýnov na motocyklu Beta 80 junior. První soutěžní den obsadil pódiové třetí místo a druhý den dokonce zvítězil bez jediného trestného bodu.

Adam v letošním roce získal již čtyřikrát třetí místo, jednou druhé a zmiňovaný poslední závod vyhrál.

Adamovi je jedenáct let a trial jezdí od svých devíti let, do té doby se věnoval disciplíně motokros na motocyklu KTM, a to od šesti let.