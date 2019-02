Vimperk – Sportovní areál Vodník nad Vimperkem patřil zajímavé lyžařské náborové akci Lyžuj Lesy. Pořadatelem její první letošní části byl Fischer Ski klub Šumava Vimperk a ambasadorem závodu pro děti školního věku se stal bývalý český reprezentant Martin Jakš.

Na Vodník se sjelo ze základních škol z Prachaticka a Strakonicka na 190 dětí, z nichž více než stovka byla neregistrovaných, tedy těch, které se neúčastní žádných oficiálních závodů v klasickém lyžování či biatlonu. Neodradilo je ani husté sněžení, které celou akci provázelo. „Je to skvělá akce, výborná účast a to počasí k lyžování tak troch patří. Je to nádherně zimní. Pro děti, které nelyžují, je to sice trochu náročnější, ale je vidět, že si to užívají. Na projektu se mi moc líbí, že je do minizávodu zařazena obratnost. Děti si mohou vyzkoušet první krůčky na lyžích. Je to pro ně zážitek a třeba to někoho k lyžování naláká,“ chválil akci český olympionik v běhu na lyžích Martin Jakš a doplnil: „Když přijde nějaký ten pád, tak je to třeba hodit za hlavu. Ale neviděl jsem nikoho s brekem, že by ho to nebavilo. Navíc se padá pěkně do měkkého.“



Spokojeností zářil i ředitel akce i závodu samotného, předseda Fischer Ski klubu Šumava Vimperk Karel Hudeček. „Mám velkou radost, počet účastníků a především těch neregistrovaných je pro nás velký úspěch. Trochu jsem měl obavy, aby se závodníci nezasekli někde po cestě. Jinak sněžení nikomu nevadí, to konec konců k lyžování patří,“ pochvaloval si Karel Hudeček.



Tak trochu netradiční závod byl plný obratnostních prvků na lyžích. Ty evidentně děti bavily. „Především u těch malých dětí je vidět, s jakou radostí dané úkoly na lyžích plní. A ruku v ruce se spokojeností dětí jde i spokojenost nás pořadatelů a trenérů,“ pochválil děti Karel Hudeček.



Na Vodník dorazili mladí lyžaři nejez z Prachaticka, ale početná výprava byla i ze Strakonic. „Ve Strakonicích má lyžování tradici. Výborně to tam dělá Radek Sosna a dal dohromady plno dětí. Zaplatili jsme autobus a přijel ze Strakonic plný,“ kvitoval ředitel závodu to, že si cestu na Vodník našli i lyžaři ze sousedního Strakonicka.



Přímo na místě sledoval zápolení mladých lyžařů i Ondřej Kopecký, vedoucí odboru marketingu a komunikace Lesů ČR. „Lesy České republiky podporují sportování dětí a mládeže ve volné přírodě. Jsme rádi, že jim pomáháme najít cestu k tomuto krásnému sportu,“ uvedl Ondřej Kopecký ke klání na Vodníku.