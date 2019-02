Besednice - Jihočech v barvách Kroměříže zaběhl historicky nejrychlejší čas tradičního závodu. Václav Kožíšek: „Letošní ročník byl jistě nejpovedenější."

Milovníci běhu do vrchu se sešli v sobotu v Besednici, aby zde absolvovali devátý ročník běhu na Kohout a zpět. Kohout je nejvyšším vrcholem Soběnovské vrchoviny a leží v nadmořské výšce 871 metrů.

Běžci vystartovali půl hodiny před polednem od besednického koupaliště a cestou na vrchol Kohouta zdolávali převýšení 350 metrů.

„Jsme rádi, že se nám podařilo na start přilákat jihočeského olympionika, účastníka londýnských her Honzu Kreisingera. Pravidelně se našeho závodu účastní i Vladimír Špidla. Letos se ale omluvil, protože má nějaké pracovní povinnosti v evropském parlamentu," prozrazuje zajímavost Václav Kožíšek, který společně se svou rodinou akci každoročně pořádá.

Kromě Jana Kreisingera, který byl hlavním favoritem závodu, se v poli startujících objevila i další známá jména. Bratři Pavel a Martin Frelichové ze Sokola České Budějovice, Jiří Csirik z Písku nebo čtyřdvorský Ladislav Stejskal. Zazávodit si ale přišli i sportovci, pro které atletika není hlavní disciplínou. Příkladem je i bývalý fotbalista Dynama a pražské Bohemky Lukáš Adam, který hraje v současné době v Rakousku. „Běžím takový závod poprvé. Přivedl mě sem kamarád Roman Haňur. Je to pro mě výzva, když vidím jak makají kluci o deset let starší než jsem já a zvládají to," usmíval se před startem Adam.

V cíli desetikilometrové trasy se objevil podle očekávání jako první Jan Kreisinger. Jeho čas 35 minut a 35 vteřin zároveň znamenal traťový rekord. Lepší čas v devítileté historii závodu nikdo předtím nezaběhl. „Sám jsem svým výkonem mile překvapený. Běželo se mi dobře. Ten sešup po kamenech z vrcholku Kohouta byl ale náročný, člověk musí brzdit. Kdyby se běželo po asfaltu, tak by ten čas byl určitě ještě lepší," říkal v cíli spokojený Kreisinger.

Jako druhý doběhl Jiří Csirik a půl minuty po něm třetí Martin Frelich. Nejrychlejší ženou byla Renata Hájková. Při závěrečném vyhlášení nezapomněli organizátoři ocenit také nejstaršího účastníka běhu. Stal se jím sedmdesátiletý Jiří Plecháček z Úpice. „Počasí vyšlo, vykoupali jsme se, pochutnali si na dobrém masíčku, co víc si můžeme přát," pochvaloval si nejstarší muž v poli startujících.

Závod kvitoval i Václav Kožíšek. „Myslím, že letošní ročník byl dosud nejlepší. Jezdí k nám stále více nadšených běžců a díky nasbíraným zkušenostem můžeme stále zlepšovat úroveň závodu," zhodnotil akci její organizátor.

Muži:

1. Jan Kreisinger 35:35,6

2. Jiří Csirik 37:06

3. Martin Frelich 37:37

4. Ladislav Stejskal 38:08

5. Pavel Frelich 38:16

Ženy:

1. Renata Hájková 43:20

2. Jana Matyášová 44:55

3. Alice Piklová 45:06

4. Zlata Lukášková 47:12

5. Magda Nováková 49:15