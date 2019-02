České Budějovice – Ruský Novosibirsk je pro volejbalový Jihostroj velkým soustem.Utkání Ligy mistrů, které poutá velkou pozornost veřejnosti, bude zahájeno dnes v 18.00 v českobudějovické Sportovní hale.„Na koho upozornit z ruského týmu? To je mi ale otázka," usmíval se včera odpoledne trenér Jihostroje ČB Jan Svoboda.

Volejbalisté Novosibirsku trénují na jihu Čech | Foto: Deník/Kamil Jáša

Odpověď je hodně jednoduchá: „Na všechny." Birjukov a Butko letos dokonce vyhráli olympijské hry v Londýně!



Precizní kouč má v rukávu nespočet podrobných informací. Na ruskou mašinu, která nemá slabin, se připravoval velmi pečlivě. „Útočnou silou jsou oba přihrávající smečaři Diviš a Birjukov," jmenuje vynikající a komplexní volejbalisty. Lukáše Diviše dokonce před časem oslovilo vedení Jihostroje. „Byl jsem za ním až v Žilině, vypadalo to, že k nám přestoupí, ale právě tehdy se ozval Friedrichshafen," vzpomíná manažer Jihostroje Zdeněk Scheichl.



Hrozbou pro jihočeskou obranu bude také diagonální hráč Nilllson (208 cm). „Levoruký Švéd hraje výborně," přikyvuje trenér Jihostroje. Podle detailního rozboru se hra Novosibirsku opírá o výborný servis a kompaktní obranu. „Té vévodí oba středoví hráči." Machortov narostl do 210 centimetrů, Volvič měří ještě o tři víc!

„Výškový průměr ruského družstva je okolo 207 centimetrů. „Je to klasická ruská obrana na síti a mají také vynikající libero."



Mezery ve výkonech ruského celku můžete hledat, jak chcete, žádné nenajdete. Novosibirsk je právem považován za jedno z nejsilnějších evropských družstev. Jihočeši ale do boje s obrem nejdou s poraženeckou náladou. „Pokusíme se ruské družstvo překvapit. Potřebujeme v jednom z následujících dvou zápasů, doma nebo venku s Novosibirskem, bodovat, abychom nahradili ztrátu z Berlína."



Jak jsou na tom domácí?

Žádná sláva.

Odhodlání jim sice nechybí, jenže je trápí zaplněná marodka. Hlavním a největším otazníkem zůstává pro dnešní duel Peter Pláteník.

„Trénujeme v jedenácti," říká smutně na toto téma trenér Svoboda. Největší hvězdu jeho týmu nesnesitelně bolí záda. „Je v péči lékařů a fyzioterapeutů. V Pláteníkově případu rozhodne až ráno."



Jak na Rusy vyzrát?

Jihostroj se musí zbavit tlaku, který na něj okolí vytváří. Je třeba hrát naprosto bez zábran. Každý hráč musí podat výkon lehce za hranicí svých možností. To se lehce naplánuje, snadno napíše, hůře se tento záměr vyplní při utkání. „Je samozřejmost, abychom hráli na hranici rizika," uvažuje trenér Svoboda. „Nemůžeme být v žádném případě opatrní." Z toho, jak kormidelník Jihočechů nahlas přemýšlí, se dá vysledovat, že opatrnost tentokrát nebude pro volejbalisty matkou moudrosti.



Riziko a odvaha. To jsou nejčastěji skloňovaná slova.

„Máme dvanáct hráčů, budeme je točit, opravdu nechci, aby někdo z nich vsadil na opatrnost." V útoku se český mistr pokusí odbourat všechny stereotypy. „Budu nabádat nahrávače, aby útok často vedli středem sítě, hlavně aby měnili rytmus hry."



Z jakého důvodu se pokusí Jihostroj vyprodukovat co nejvíc útočných variant?

„Znám práci ruských trenérů a statistiků, čtyři neustále sledují herní varianty, jak se cokoli zopakuje, okamžitě na to reagují. Proto se herní rytmus musí měnit."



Tradiční alfou a omegou volejbalu je, podobně třeba jako v tenisu, podání. „Ruskou obranu se pokusíme částečně narušit naším kvalitním servisem," doplňuje Svoboda.