TJ Náchod – HBC Strakonice 1921 25:33 (15:19)

Ačkoli bez Petra Masáka, měli Jihočeši celý zápas ve své režii. Na začátku si vytvořili dvou až třígólový náskok, který drželi do 15. minuty. Pak utekli na rozdíl čtyř branek a tento odstup trval až do přestávky a po ní až do 45. minuty. Následně utekli až na deset branek a utkání si v pohodě pohlídali.

Na hřiště se dostali všichni hráči, výborný duel odehrál Filip Zdychynec, jenž byl se šesti góly druhým nejlepším střelcem týmu po sedmigólovém Michalovi Krejčím.

„Dostali jsme poměrně hodně gólů, obrana nefungovala dle představ. Pak jsme ji však zlepšili. Byli jsme lepší v pohybu i zakončení., prostě celkově ve všem lepší,“ liboval si předseda oddílu Miroslav Vávra. „Bylo důležité, že co jsme si vytvořili, jsme proměnili. Domácí jsme přehrávali jednoduše,“ dodal.

Strakoničtí na jaře teprve podruhé nastříleli více než třicet branek.

Branky: Cvejn 10, Kosinka 6, Metelka 3, Hrachový 1 (1), Novohradský, Resl, Vaněk, Lipovský, Hejzlar 1 – Krejčí 7, Zdychynec 6, Mošovský 5 (2), A. Nejdl, Miklas 4, Samek 3, Landsinger, L. Fencl, Marienka, Marek 1.

Jan Škrle