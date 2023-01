A stalo se to Jakubovi Šurému v utkání první ligy jeho Sršňů Písek na palubovce SP Basket. Po neproměněném trestném hodu domácích na něho po souboji pod košem směřovala přihrávka od Dalibora Faita a po nešťastném odrazu od kolene míč poskakoval po obroučce, až do ní zapadl. Stalo se to minutu před koncem, když Sršni vedli o šedesát bodů.

Na kameře je vidět, jak se trenér Sršňů Jan Čech ihned otáčí zády k palubovce. "Začal jsem se smát," potvrdil trenér Čech, že ani jeho tento moment nenechal chladným. "Proběhlo mi hlavou, že pokud by se to stalo v baráži minutu před koncem za vyrovnaného stavu, tak bych se asi zbláznil. Takto, když to bylo minutu před koncem a vedli jsme o šedesát, tak to bylo úsměvné. Ale opravdu mi proběhlo hlavou, co bych dělal, být to v rozhodujícím zápase a jeho koncovce," doplnil trenér.

A co na vlastence říká sám jeho autor? "Byl to můj první a doufám i poslední vlastenec v životě. Míč mi šel na nohu a jak jsem se pokrčil, tak se mi to se zpětnou rotací odrazilo o koleno a míč šel do koše," popsal situaci Jakub Šurý a s úsměvem dodal: "Hned jsem se otočil na trenéra a sledoval jeho reakci. Čekal jsem, co mi na to řekne. Naštěstí se smál."

Asi každý, kdo se točí kolem basketbalu, viděl vlastní koš v nejmladších kategoriích. "Stane se, že menší děti udělají dvojtakt na špatnou stranu. Stane se to i u dospělých při doskoku a souboji nad obroučkou, že si to tam bránící hráč pinkne, ale takto nohou jsem to opravdu ještě nikdy neviděl. Zkoušet to třeba tisíckrát, tak už se to nepovede," dodal s úsměvem Jan Čech.

"Vůbec netuším, jak se mi to povedlo. I kdybych to pak zkoušel pořád, tak se mi to asi již nikdy nepodaří," dodal s úsměvem Jakub Šurý.

Taková situace samozřejmě hned rezonuje v týmu. Jaká byla odezva? Co na to hráči po utkání? "Společně jsme se tomu zasmáli, ale nikdo se k tomu nijak víc nevyjadřoval. Dělali si sice srandu, že bude vlastní koš za pokutu, ale nic z toho nebylo. Tedy alespoň doufám, že z toho nic nebude," dodal k reakci spoluhráčů Jakub.

Situace je to spíš úsměvná než vážná. I když. "Mě nejprve tak trochu polil studený pot. Ale když to bylo o šedesát a trenér se tomu usmál, tak jsem to také vzal s úsměvem. Ale být to za vyrovnaného stavu, tak by to k smíchu nebylo," uvedl Jakub Šurý a doplnil: "Teď již je z toho pěkná historka na vyprávění. A hlavně to video je vtipné."