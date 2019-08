Očekávání byla o něco větší než jen konečná třetí příčka. „Sezona neproběhla úplně podle mých představ. Vstupoval jsem do ní s tím, že bych měl bojovat o titul. Hned na prvním závodě se ale ukázalo, že to tak asi nebude,“ sám uznává.

Největším problémem stále ještě hodně mladého Jihočecha jsou častá zranění. „I letos jsem toho měl docela dost, i když to nebylo nic úplně vážného. Kotníky, žebra, nějaké potlučeniny. Ale omezovalo mě to. Jenom jsem o víkendech závodil a přes týden se léčil. Trénink mi chyběl,“ je si vědom. „Sice jsem měl světlé chvilky, ale celkově to nebylo nic moc,“ netají se vyššími cíli.

Na posledním závodě šampionátu v Jiníně obsadil po pádu v první jízdě celkovou šestou příčku. „Až ke konci sezony jsem zase zdravotně úplně fit a cítím se dobře. Chci ji hlavně dokončit ve zdraví a dobře se připravit na další rok. Třetí místo je stejné jako loni. Historie si pamatuje jenom vítěze,“ očividně není s obhajobou bronzu spokojen.

Kromě českého šampionátu startoval znovu také v mistrovství Evropy dvoutaktních třístovek. „Tam jsem chtěl také bojovat alespoň o stupně vítězů. Vyšel mi první závod, ve kterém jsem byl druhý. Před dalším závodem jsem si ale na tréninku zranil kotník a pak už se táhlo. Ke stupňům vítězů jsem se moc nepřibližoval,“ konstatuje.

Před posledním závodem mistrovství Evropy mu patří čtvrtá příčka. „Ale na třetí místo ztrácím dvacet bodů. Na poslední závod do Turecka nepojedeme z finančních důvodů. Je to osm set kilometrů od Istanbulu směrem do Asie. Když se nejedná o přímý boj o titul, tak jsme se s týmem rozhodli, že se nevypravíme, protože finančně je to opravdu náročné,“ vysvětluje.

Do konce sezony tak Kováře čeká ještě domácí šampionát družstev v Dalečíně a také prestižní Motokros národů v nizozemském Assenu. „Už jsem ho jel dvakrát a je pro mě hrozná čest, že mohu reprezentovat. Člověk se tam setká s těmi úplně nejlepšími jezdci a atmosféra závodu je úžasná. Je to pro mě vrchol sezony,“ rozplývá se. A ani mu tolik nevadí, že se pojede na mezi českými jezdci nepříliš oblíbené pískové trati. „Písek mi na české poměry docela sedí a baví mě na něm jezdit,“ ujistí.

Také příští sezonu absolvuje jihočeský motokrosař v barvách HT Group Racing teamu. „Podepisoval jsem tříletou smlouvu a ještě mě z ní čekají dva roky. Jsem tam spokojený. Tým mi věří a doufám, že se mi podaří v příštích letech za důvěru odvděčit nějakým dobrým výsledkem,“ přeje si.