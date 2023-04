V neděli pokračoval druhým závodem jihočeský krajský přebor v motokrosu na mistrovské trati v Pacově. Pořadatelem závodu byl AMK Pacov v AČR. Navzdory velice chladnému počasí se do závodu přihlásilo až neskutečných 243 jezdců. „Sice se jich během volných tréninků vzhledem k nepřízni počasí patnáct odhlásilo, i tak ale byly startovní žebříky zaplněné,“ chválil si vedoucí jihočeského motokrosového střediska Evžen Zadražil.

Krajský přebor v motokrosu v Pacově. | Video: Deník/ Petr Hřídel

Na startu se sešlo mnoho jezdců z mezinárodního mistrovství republiky, protože to byla výborná příležitost, zatrénovat si na této trati před červnovým mistrovským závodem v Pacově. Nechyběli ani závodníci z Polska, Slovenska a Rakouska. „Pro některé jezdce, především veteránských a dětských kategorií, to byl závod náročný, protože terén byl poměrně bahnitý, místy se vytvořily hluboké koleje a některé pasáže připomínaly spíše enduro. Celý den probíhal bez problémů a potěšující bylo, že se i při tomto velkém počtu jezdců nestalo žádné nepříjemné zranění,“ ocenil Zadražil.

Ve třídě Hobby MX1 se druhá jízda moc nepovedla Tomášovi Hanzlíkovi z MK Kříše, nicméně velká bodová vyrovnanost mu díky vyhrané první jízdě zajistila vítězství před Filipem Brigantem z Věže. Ve třídě Hobby MX2 si se všemi soupeři poradila exmistryně ČR třídy žen Kristýna Vítková z týmu DB Project. Bodově byla nastejno s Michalem Veselým z Čechtic, ve prospěch Vítkové však mluvila vyhraná druhá jízda.

Ve třídě 85 ccm neměl soupeře Adam Hruška z MTX RT, když vyhrál obě jízdy s více než minutovým náskokem před celkově druhým Filipem Křivanem z AMK v AČR Kaplice a se stejným počtem bodů třetím Matějem Laštovičkou ze Štětkovic. Ve zvlášť hodnocené třídě 65 ccm byla nejlepší Amálie Anna Kameníková z JB MX RT. „Pochvalu si zaslouží o to větší, že náročný terén a hluboké koleje byly pro pětašedesátky poměrně velkým oříškem,“ uznal Zadražil.

Rudolf Plch vstoupil do letošní motokrosové sezony výhrou na přeboru v Klukách

Mezi Veterány nad 40 let byl opět jasně nejlepším jezdcem Zdeněk Blábolil z Promoto Husqvarna RT před Romanem Skalkou z SMS Střední Čechy, který už věkem patří do kategorie Veterán 50+. V této kategorii pak v Pacově překvapil Rostislav Hlaváček z SMS Střední Čechy, který o těsný jeden bod celkově zvítězil před Zdeňkem Svobodou z Motosportu Chýnov. Ve zvlášť hodnocených veteránech nad 60 let byl nejlepší Ladislav Smolík z VVL Klatovy.

V kategorii MX2 (HR Technik Cup) se na startu sešlo 40 jezdců. Do čela se vždy probojoval Jan Wagenknecht z HT Group RT a s plným počtem 50 bodů zvítězil. Byl dokonce i nejrychlejším jezdcem kvalifikace absolutně napříč všemi kategoriemi. Druhé místo nakonec bral jeho týmový kolega Adam Dušek. Výborné úvody obou jízd měl Martin Venhoda z Q Racing teamu, nicméně nakonec to dalo celkové třetí místo. Hned pod stupni vítězů pak stanuli další jezdci mistrovství republiky Daniel Mandys z SMX RT Rudník a celkově pátý Stanislav Vašíček z Q Racing teamu. Mezi zvlášť hodnocenými juniory 125 ccm byl opět nejlepší Martin Červenka z Orion RT.

OBRAZEM, VIDEO: Povedený start krajského přeboru v motokrosu v Klukách

V kategorii MX1 (HR Technik Cup) díky lepší druhé jízdě zvítězil letošní motoskijöringový šampion Pavel Dvořáček z MTX RT při bodové shodě se slovenským reprezentantem v barvách Orion racing Pavolem Repčákem, který v Pacově předvedl velice dravou jízdu, když se ve druhé rozjížďce musel dopředu propracovat až z druhé desítky startovního pole. Třetí místo patřilo navrátivšímu se Václavu Kovářovi z týmu VK101, který dojel dvakrát třetí před celkově čtvrtým Severočechem Jaromírem Romančíkem z Fojtky a závodící legendou Petrem Bartošem z Orion RT, jenž dokonce po dvou závodech jihočeský seriál vede.

Třetí závod se uskuteční po roční pauze v Netolicích v sobotu 29. dubna.