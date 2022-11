Jak ukázal turnaj samotný, na bitvy za zelenými stoly se již všichni těšili. „Vrátili jsme se ke klasickému modelu, se kterým jsme turnaj vůbec zakládali. Hlavní kategorií jsou pro nás neregistrovaní hráči, kteří hrají soutěž jednotlivců. Těch se nakonec představilo čtyřiadvacet. Hrálo jich v historii i více než čtyřicet, včetně několika žen, ale na restart soutěže je to solidní číslo a výzva pro ostatní,“ přiblížil hlavní soutěž Petr Klíma starší a pokračoval: „Součástí turnaje byl druhý ročník Memoriálu Martina Pixy dvoučlenných týmů z okresních soutěží a pozvané hráče. Zájem by zde byl podstatně vyšší, ale stanovili jsme si hranici šestnácti dvojic.“

Soutěž jednotlivců se hrála vícestupňovým systémem ve skupinách a na každého účastníka čekala stejná porce deseti utkání. Jak tradiční účastníci, tak i úplní nováčci v turnaji předváděli skvělé boje, a tak si vítěz finále Miroslav Půbal mohl užít krásné emoce po vítězném míčku, kdy porazil svého letitého rivala Václava Pavlištíka. „Konečně,“ radoval se M. Půbal ze svého prvního vítězství na tomto turnaji a dodal: „Dvakrát jsem s Vencou vypadl v boji o postup do finále. Konečně jsem mu to oplatil." Bronzový stupínek pak oslavil nováček turnaje Jiří Hossner, který do Prachatic dorazil z Českých Budějovic.

Soutěž dvojic začala tradičně ve čtyřech čtyřčlenných skupinách systémem každý s každým. Hrály se dvě dvouhry a čtyřhra. Týmy na prvních a druhých místech postoupily do vyřazovacích bojů o 1. – 8. místo, dvojice na třetích a čtvrtých místech do bojů o 9. – 16. místo. A pro vítěze spodní soutěže byla vypsána stejná speciální prémie jako pro nejlepší tři dvojice turnaje.

Na stolech se představili hráči napříč kluby z okresních soutěží na Prachaticku a došlo na nejedno překvapení. Nicméně do úplného finále se dostaly dva týmy ze lhenického Sokola. A jak to tak bývá, finálový duel došel až do rozhodující čtyřhry, ve které až v rozhodujícím pátém setu porazili Milanové Halabrín s Batystou Ivetu a Martina Fišerovi.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

„Každý z účastníků turnaje obdržel díky našim sponzorům a vypsaným grantům za svůj výkon nějakou cenu. Díky všem za výborné výkony a skvělou atmosféru. Největším oceněním pro nás pořadatele pak bylo to, když nám přišli po turnaji poděkovat hráči za skvělý turnaj. To je motivací, abychom pokračovali,“ doplnil Miloslav Jírovec.

Medailisté:

Jednotlivci: 1. Miroslav Půbal, 2. Václav Pavlištík, 3. Jiří Hossner.

Memoriál Martina Pixy dvojic: 1. Milan Batysta – Milan Halabrín, 2. Iveta Fišerová – Martin Fišer, 3. Eliška Dubravcová – Radek Sivera ml.