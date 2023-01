Pětadvacetimetrový mostecký bazén svědčil začínající desetileté ploutvařce Ester Macháčkové. Na svých teprve druhých závodech vybojovala tři stříbra, a to v závodech na 50 a 200 m PP a 100 m BF (dvě klasické ploutve). Dosaženými časy se zároveň zařadila do první tuzemské pětky v kategorii D dívek do 11 let.