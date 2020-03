„V Ostravě se představilo celkem přes šestnáct set judistů z celé Evropy,“ potvrdil David Strouhal silnou konkurenci. Jen v jeho kategorii do 73 kilogramů se pralo 54 judistů. „Atmosféra byla skvělá, všechno bylo na profesionální úrovni,“ pochvaloval si mladý závodník.

David byl nasazený a měl v úvodu volno. Čekal na soupeře. „Dostal jsem v úvodu Gruzínce a za minutu dvacet jsem ho porazil na ipon. Pak jsem narazil na Slováka a tento zápas již byl podstatně těžší. Chvíli jsme se přetahovali, ale nakonec jsem vyhrál minutu a půl před limitem,“ shrnul první dva zápasy prachatický judista.

Do Ostravy si přivezl výbornou formu a ve vítězném tažení pokračoval dál. „Následoval zápas s Ukrajincem. V základním čase se nerozhodlo, šli jsme do golden score a tady jsem zvítězil na wazzari. V semifinále jsem porazil domácího závodníka Kotláře. Bylo to opět před časovým limitem na ipon. Ve finále jsme se utkali s mým tréninkovým kolegou z Plzně Le Duc Thangem. Oba jsme se snažili ze sebe vydat maximum, ale nakonec se mi povedlo jej hodit před limitem na wazzari, udržel jsem ho na zemi a bylo z toho první místo,“ popsal David Strouhal další cestu turnajem.

Po velkém úspěchu v Dánsku (vyhrál dorost a byl 7. v juniorech) si připsal další úspěch. „Vyšlo to, jsem s výkonem spokojený,“ dodal k ostravskému turnaji David Strouhal.

Současný problém s koronavirem zrušil Davidovi další program. „Je zrušený Evropský pohár v Záhřebu. Moc jsem se tam těšil, byla by to nejvyšší soutěž, kam bych se dostal,“ posteskl si prachatický závodník.