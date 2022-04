V těchto zápasech jsme soupeře přehrávali především díky naší týmové spolupráci, rychlému přechodu do protiútoku. Dařila se i těsná obrana soupeřek, ze které jsme získávali míče a lehce zakončovali. K vidění byla řada pěkných útočných kombinací.

Čtvrtfinále: BK Strakonice – BK Klatovy 56:6.

V zápase proti lehčímu soupeři si s chutí zahrála celá lavička, příležitost dostaly také mladší hráčky.

Semifinále: BK Strakonice – Slovan Litoměřice 32:20.

V semifinálovém zápase jsme narazili na tým Litoměřic, který se stejně jako my připravuje na Národní finále do Pardubic. V poločase svítilo na tabuli skóre 12:8 pro nás. Byl to běhavý, bojovný zápas. Druhý poločas jsme si pohlídali, dařilo se pokrýt nejlepší soupeřovo hráčky a zaslouženě jsme zvítězili a mohli se tak těšit na finálový zápas.

Finále: HB Basket Praha – BK Strakonice 6:18

Na začátku byla znát nervozita týmu. Na holkách bylo vidět, jak moc chtějí vyhrát. Vyhecovaly se a v prvním poločase jsme nedovolili soupeři vstřelit ani jeden koš a první půlku zápasu vyhráli zaslouženě 14:0. Ve třetí čtvrtině nás soupeř stáhnul na 14:6 a malinko jsme se začali strachovat o výsledek. I přes to, že v poslední čtvrtině se nám vyfaulovaly naše klíčové hráčky Verča Holínová a Lucka Petelová, výsledek jsme si pohlídali a zaslouženě slavili první místo v turnaji.

Do All-Stars pětky byla vybraná naše Lucka Petelová, cenu MVP získala Barča Mrázová.

Na turnaji za náš tým bodovaly a hrály: Petelová L. 44, Mrázová B. 43, Holínová V. 42, Zemanová K. 40, Hátlová V. 28, Gábiková M. 20, Reiterová N.10, Čapková E. 6, Krautstengelová N. 4, Seidlová N. 2, Kopecká A.2, Kratochvílová M. 2, Mašková K., Manová H., Brabcová L., Kratochvílová J., Půroková K.

Všechny hráčky, které turnaj absolvovaly, zaslouží pochvalu. Skvělé bylo i vidět, jak si navzájem fandí s mladšími hráčkami klubu, které také na turnaji startovaly - společně s rodiči zajišťovali skvělou atmosféru při zápasech. Díky.

Autor: Zuzana Karoĺová