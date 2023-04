Strakoničtí vodní pólisté se tentokrát představili na dvou frontách. V sobotu a neděli zasáhli do boje mladší žáci na domácím hřišti a mladší dorostenci v Olomouci.

Strakoničtí mladší dorostenci. Horní řada z leva: Hajný V., Kovář Š., Bensch Tommy, Šimek A., Šimek O. (trenér), Chodl D. (trenér), Holzbauer A., Klein L., Kulda M. Dolní řada z leva: Lukeš J., Očenášek O., Němec M., Přibyl T. | Foto: Fezko Strakonice AJ

Turnaj mini žáků ve Strakonicích

U strakonického družstva opět vázla souhra a špatná byla i obranná činnost. Stále jsou vidět mezery, které vznikly odchodem starších hráčů. Z toho vyplynuly i špatné výsledky utkání.

Fezko Strakonice Asten Johnson - SK Slávia Praha 2:3 /1:0; 0:1; 0:2; 1:0/. Branky Strakonic: 2 – Bensch Tobin Oliver.

Fezko Strakonice Asten Johnson - Slávia Hradec Králové 16:6 /1:2; 5:0; 7:4; 3:0/. Branky Strakonic: 10 – Bensch Tobin Oliver, 3 – Vavruška Štěpán, Kocourová Nela.

Fezko Strakonice Asten Johnson - SK Děčín 6:5 /1:2; 2:0; 3:1; 0:2/. Branky Strakonic: 4 – Bensch Tobin Oliver, 2 – Březina Lucas.

Fezko Strakonice Asten Johnson - UKVP STEPP Praha 3:9 /1:2; 0:3; 0:3; 2:1/. Branky Strakonic: 3 – Bensch Tobin Oliver.

Ostatní výsledky: Slávia Hradec Králové - UKVP STEPP Praha 1:10 /0:3; 0:4; 1:5; 1:3/, SK Slávia Praha - SK Děčín 9:1 /2:0; 3:0; 2:1; 2:0/, UKVP STEPP Praha - SK Děčín 8:3 /2:0; 2:3; 1:0; 3:0/, SK Slávia Praha - Slávia Hradec Králové 9:5 /4:0; 1:1; 1:2; 3:2/, UKVP STEPP Praha - SK Slávia Praha 2:6 /0:0; 0:1; 1:3; 1:2/, SK Děčín - Slávia Hradec Králové 6:3 /1:3; 3:0; 0:0; 2:0/.

Aktuální tabulka:

1. KVS Plzeň 8 7 0 0 0 1 102 : 66 21

2. SK Slávia Praha 12 7 0 0 0 5 105 : 87 21

3. UKVP STEPP Praha 8 6 0 0 0 2 64 : 36 18

4. Fezko Strakonice AJ 12 6 0 0 0 6 105 : 99 18

5. SK Děčín 8 4 0 0 0 4 64 : 62 12

6. Slávia Hradec Králové 12 0 0 0 0 12 71 : 161 0

Turnaj 2. ligy mladších dorostenců se uskutečnil v Olomouci

O tomto víkendu proběhlo poslední kolo 2. ligy mladších dorostenců v Olomouci. Klukům z Strakonic se povedlo udržet neporazitelnost a opět ve všech třech utkáních zvítězit a tím pádem vyhráli celou soutěž s neuvěřitelným náskokem 18 bodů před SK UP Olomouc a třetím UKVP STEPP Praha. Všem hráčům patří poděkování za úspěšné reprezentování našeho klubu Asten Johnson FEZKO Strakonice. Sice se v zápasech nevyvarovali chyb, ale udělali jich naštěstí méně než soupeři. Je ale potřeba nepovolit v úsilí a dále se v rámci tréninků snažit o co nejlepší přípravu do dalších zápasů v příštím ročníku.

Fezko Strakonice Asten Johnson – UKVP STEPP Praha 14:7 /3:1; 3:2; 3:1; 5:3/. Branky Strakonic: 5 – Kovář Štěpán, 3 – Očenášek Oliver, 2 – Holzbauer Adam, Přibyl Timothy, Klein Lukáš.

Fezko Strakonice Asten Johnson – SK UP Olomouc 14:10 /6:1; 1:2; 5:3; 2:4/. Bbranky Strakonic: 4 – Kovář Štěpán, Přibyl Timothy, 3 – Očenášek Oliver, 2 – Holzbauer Adam, 1 – Bensch Tommy Oliver.

Fezko Strakonice Asten Johnson – Dorostenky ČR 18:10 /2:3; 4:2; 5:2; 7:3/. Branky Strakonic: 3 – Kovář Štěpán, Přibyl Timothy, Očenášek Oliver, 2 – Holzbauer Adam, Lukeš Jindřich, Bensch Tommy Oliver, Klein Lukáš, 1 – Šimek Antonín.

Ostatní výsledky: SK UP Olomouc –UKVP STEPP Praha 7:17 /2:4; 1:5; 2:3; 2:5/, Dorostenky ČR – SK UP Olomouc 6:9 /1:0; 1:2; 1:5; 3:2/, Dorostenky ČR – UKVP STEPP Praha 2:14 /0:5; 1:3; 1:3; 0:3/.

Konečná tabulka:

1. Fezko Strakonice AJ 12 12 0 0 0 0 181 : 101 36

2. SK UP Olomouc 12 6 0 0 0 6 148 : 123 18

3. UKVP STEPP Praha 12 6 0 0 0 6 134 : 109 18

4. Dorostenky ČR 12 0 0 0 0 12 60 : 190 0

Autor: Jiří Volák