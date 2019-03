Strakonice - Mladí fotbalisté Junioru Strakonice si přivezli z finálové části zimní Wolf ligy konečné třetí místo, když v pětičlenné skupině dvakrát vyhráli a dvakrát odešli poraženi. Celkem se Wolf ligy zúčastnilo 14 družstev.

Mladí fotbalisté Junioru skončili v Zimní Wolf lize na třetím místě. | Foto: Vladislav Hájek

FK Junior Strakonice - Veselí nad Lužnicí 2:1. Branky: Matthew Fiche, Jonáš Kostka. Již v prvních vteřinách se ocitl ve vyložené šanci Adam Rejšek, avšak neměl srovnaná mířidla. Vzápětí, to běžela ještě 1. minuta, vyrobil náš gólman hrubku při rozehrávce a soupeř šel do vedení. My jsme se nenechali tímto gólem nijak deprimovat a pokračovali v soustavném tlaku, který jsme nakonec přetavili dvěma góly v sice těsné, ale co se týče herní převahy ve zcela zasloužené vítězství. Nejdříve Jonáš Kostka vysunul na levém křídle Jirku Kostěnce , který vyzval pěknou přihrávkou ke gólovému zakončení Matthewa Ficheho a ten se nemýlil 1:1. Naší vítěznou branku vsítil pěknou střelou ze vzduchu Jonáš Kostka - 2:1. Celou řadu šancí jsme ještě nevyužili.