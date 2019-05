Strakonice – V neděli ráno skrápěl habešské kurty ve Strakonicích vytrvalý déšť, a tak byl další, již třetí turnaj žáků, přesunut do sportovní haly v ulici Lidická.

Mladí nohejbalisté sehráli další turnaj v hale. | Foto: Jan Škrle

Představilo se 8 žákovských deblů ze tří oddílů. Ty byly rozděleny do dvou skupin po čtyřech. „Jsem rád, že turnaj dvojic, který jsme museli přesunout do haly, proběhl bez problémů a poměrně rychle. Dle očekávání zahrály nejlépe áčkové sestavy Radomyšle a Strakonic. Nicméně někteří začínající nohejbalisté udivovali svou bojovností a vůlí po vítězství. To je velmi pozitivní, protože je vidět, že to kluci nemají na párku, makají do konce a herní posun je také viditelný. Po delší pauze přijde na řadu čtvrtý ze série turnajů a to singly. Ty bude pořádat na svých kurtech 2. června Radomyšl,“ sdělil koordinátor mládeže Petr Votava.