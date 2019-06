Strakonický oddíl TJ ČZ vyslal na tuto prestižní akci po jedné dvojici a trojici. Pod vedením trenéra Petra Votavy vstoupili do turnaje dvojic Tomáš Votava a Rostislav Hrubý a na střídačce byl připraven Matyáš Sliacký. Dvacet dvojic bylo rozděleno do čtyř pětičlenných skupin. Los zařadil strakonické žáky do skupiny D společně s „áčkem“ Pekla nad Zdobnicí, TJ Baník Stříbro „B“, MNK Modřice „C“ a SK Liapor – WITE Karlovy Vary „B“. Dvojice Votava a Hrubý bojovala statečně, ale po třech prohrách a jedné výhře nemohli myslet na postup a tak jejich pouť skončila již ve skupině.

Druhý den byl na řadě turnaj trojic, na který se zapsalo 14 sestav rozdělených do dvou čtyřčlenných a dvou trojčlenných skupin. Strakonický tým bojoval ve skupině C proti favorizovanému Českému Brodu a Modřicím „B“. I když oba své zápasy prohráli a umístili se ve skupině na třetím místě, tak postup měli jistý vzhledem k turnajové matematice. Tento „postupový dárek“ vlil strakonickým barvám čerstvou krev do žil, protože v osmifinále poslali předčasně domů dalšího zástupce ze Strakonicka a sice TJ Radomyšl. To znamenalo postup mezi nejlepších osm týmů. V následujícím čtvrtfinále se jim postavila trojice ze Vsetína. Začátek zápasu měli velmi dobře rozehraný, ale nakonec padli ve dvou setech a tím jejich cesta turnajem skončila.

Trenér Petr Votava: "Po mnoha letech to bylo naše první mistrovství České republiky vůbec. Na turnaj dvojic jsem nominoval Votavu a Hrubého a na trojice sestavu Votava, Hrubý, Sliacký. První den jsme měli trochu smůlu na los, kdy jsme do skupiny dostali áčko Pekla Nad Zdobnicí a céčko Modřic, které mají téměř všechny sestavy vyrovnané. Kluci makali a rozhodně nedali kůži zadarmo. Nicméně v krizových momentech jsme z důvodu menší zkušenosti a možná i nervozity za soupeřem zaostávali. Druhý den nám opět los nepřál, protože jsme se potkali s Českým Brodem, který skupinu ovládl. V osmifinále jsme nastoupili proti klukům z Radomyšle a ty se nám podařilo porazit. Kluky jsem po zápase za výkon pochválil, protože postup do čtvrtfinále je pro nás úspěch a následná prohra se Vsetínem na tom nic nezměnila. Kluci si celý turnaj odmakali a osahali atmosféru republikové akce. Získané zkušenosti jsou k nezaplacení a v jejich nohejbalovém rozvoji se velmi pozitivně projeví. Vzhledem k tomu, že kategorie starších žáků je od dvanácti do patnácti let a kluci jsou ve věku 13, 12 a 9 let, tak ode mě slyšeli po turnaji slova chvály za nesmírnou bojovnost a nasazení. Herní nedostatky se dají odstranit pouze tréninkem, a pokud budou kluci pokračovat jako doposud, tak příští rok můžeme myslet na lepší umístění."

Jan Škrle