PLAVÁNÍ

Tištěná média poněkud nepřesně uvedla úspěchy Jihočechů při letní olympiádě dětí a mládeže v Liberci. Rekapitulujme tedy jejich finálová umístění:

50 kraul: 12 let 8. Václav Novák 31,39, 8. Tereza Tučková 30,96, 13 let 7. Jan Brůna 28,19, 2. Eliška Vokatá 27,89.

100 prsa: 13 let 3. Linda Čeňková 1:18,63, 14 let 6. Sofie Nezvalová 1:17,23.

200 motýlek: 12 let 5. Novák 2:50,86, 13 let 4. Vokatá 2:40,32, 14 let 5. Lukáš Tauchman 2:26,60.

100 znak: 13 let 4. Brůna 1:08,57, 8. Jakub Jan Skalka 1:12,31, 13 let 8. Barbora Baboučková 1:16,09, 14 let 5. Simona Marešová 1:10,84.

200 PZ: 12 let 5. Tučková 2:44,65, 13 let 3. Vokatá 2:32,77, 5. Čeňková 2:39,29, 14 let 4. Marešová 2:33,89.

200 kraul: 12 let 5. Tučková 2:26,61, 13 let 3. Baboučková 2:17,28, 14 let 8. Kryštof Capl 2:10,09.

200 prsa: 13 let 4. Čeňková 2:52,17, 14 let 6. Nezvalová 2:51,36.

100 kraul: 13 let 8. Brůna 1:03,34, 2. Vokatá 1:00,17.

200 znak: 13 let 8. Baboučková 2:39,94, 14 let 6. Marešová 2:34,54.

100 motýlek: 13 let 1. Vokatá 1:06,69, 2. Hedvika Podruhová 1:09,27, 14 let 5. Marešová 1:10,99.

4x50 PZ: 5. JČ (Marešová, Nezvalová, Vokatá, Podruhová) 2:08,13.

4x50 kraul: 5. JČ (Podruhová, Marešová, Nezvalová, Vokatá) 1:55,55.