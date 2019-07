České Budějovice – Nejlepší mladé jihočeské atlety čekají reprezentační starty.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv VLM

Na mistrovství Evropy do 22 let (10.-14. července) pojede do Gävle Adéla Záhorová (VS Tábor). Na Evropském olympijském festivalu mládeže v Baku (21.-27. července) budou startovat Tereza Babická (Sokol), Karolína Podlahová (VS) a Tomáš Kratochvíl (Sokol). V mezistátním víceutkání U20 v Györu s Maďarskem, Slovinskem a Slovenskem 7. července obléknou reprezentační dresy Tomáš Němejc (Sokol) na 200 m a ve štafetě 4x100 m, Marek Strnad (N. Včelnice) na 1500 m a David Tupý (Bechyně) ve vrhu koulí. Utkání s Maďarskem, Slovinskem a Slovenskem absolvují i „osmnáctky“ 12. července v Trnavě, kam pojedou mílař Šimon Řehula (Sokol), Tereza Babická a Karolína Podlahová. Mistrovství Evropy v běhu do vrchu čeká v Zermattu 7. července také Barboru Havlíčkovou (Č. Dvory).