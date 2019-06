Soutěž spočívá v tom, že jednotlivá družstva absolvují 10 disciplín (hod míčem, rychlý běh, střelba na přesnost, pětiskok, překážková dráha, shotouty, aktivita střelby jednotlivců v osobní obraně a klasické hře 6+1, osobní obrana a hra 6+1 formou každý s každým), kde sbírají jednotlivé body. Desátou je Joker, který je vsazen na jednu z uvedených disciplín, pro získání dvojnásobného počtu bodů.

„Víkend byl opravdu náročný pro všechny hráčky. Sportovně nabitý program nabídl opravdu vyrovnané souboje mezi jednotlivými aktéry a do toho všeho holky musely ještě odehrát náročné zápasy se silnými soupeři. Turnaj je specifický tím, že krom házené je zaměřen na všeobecnou pohybovou vybavenost hráček. S holkami se od těch nejnižších kategorií zaměřujeme hlavně na pohyb, a proto jsme na turnaj odjeli s vysokou ambicí na titul. Ke každé s disciplín jsme přistupovali zodpovědně a připraveně. Naší doménou je hra osobní obrany, kterou jsme i bezkonkurenčně vyhráli. Jokera jsme však vsadili na pětiskok. Ukázalo se, že to byl dobrý tah. Do posledního soutěžního dne jsme šli spát s průběžným prvním místem, ale spolu s asi největším aspirantem na vítězství DHC Plzní. Vrcholem neděle, a vlastně i rozhodujícím kláním o to, kdo se bude moci pyšnit titulem, byl zápas právě s DHC Plzeň. Byli jsme blízko, hodně jsme si věřili, holky byly nabuzené a namotivované. Šlo opravdu o vše, každá ztráta bodu v tomto klání (osobní obrana, shotout, normální hra 6+1) by znamenala odsun na druhé místo. To jsme nechtěli dopustit. Hodně času na trénincích jsme tomu věnovali. Osobní obranu jsme bez potíží zvládli výsledkem 8:3, na shotouty jsme bohužel body zase ztratili. Rozhodující byl klasický zápas, kde holky už nechtěly nic nechat náhodě a dotáhly družstvo k Mistrovskému titulu v házenkářském desetiboji. Všechny holky si zaslouží opravdu obrovskou pochvalu za to, že ten víkend odmakaly, vyždímaly ze sebe všechny psychické i fyzické síly a dokázaly, že si titul opravdu za tu celoroční dřinu každá, bez výjimky, zaslouží," komentoval dění trenér Martin Harant.

Výsledek umístění z jednotlivých disciplín: 3. místo hod míčem (nejlepší výkon z družstva Šulcová Nela), 2. místo rychlý běh (Andrlíková Eva), 1. místo střelba na přesnost (Harantová Eliška, Benešová Nikola, Klejnová Apolena - stejně bodů), 2. místo pětiskok (Andrlíková Eva), 2. místo překážková dráha (Koptová Andrea).

Do All star týmu byla vybrána Benešová Nikola, Šulcová Nela a brankářka Nárovcová Agáta. Andrlíková Eva vyhrála celou disciplínu v rychlém běhu.

Celkové pořadí: 1. místo HBC Strakonice (celkem 49 bodů) 2. místo DHC Plzeň (47 bodů), 3. místo HK Ivančice (46 bodů) 4. místo DHC Slavia Praha (36 bodů), 5. místo Sokol Poruba (24 bodů), 6. místo TJ Jiskra Havlíčkův Brod (13 bodů).

Na fotografii k článku horní řada zleva: Martin Harant, Agáta Nárovcová, Apolena Klejnová, Eliška Harantová, Agáta Soukupová, Nicola Stranerová, Barbora Levá, Tereza Veitsová, Eva Císařovská, Nela Šulcová a Šárka Fundová. Dolní řada zleva: Michaela Kokrdová, Andrea Koptová, Nela Švecová, Nikola Benešová, Eva Andrlíková, Eliška Burdová.

Jan Škrle