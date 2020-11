Ta byla připravena pro hráčky ročníků 2007, 2008 a 2009, které nastupují v žákovské lize U14 a Oblastním přeboru U13. Trenéři sečetli nastřílené a obdržené body v odehraných zápasech této sezony, kterých bylo 907. A od tohoto čísla se celá soutěž odvíjela.

Soutěž byla vyhlášena pro dvojice s tím, že se hráčky nemusejí potkat, nebo pro jednotlivce. Dvojice musela nasbírat 907 bodů, jednotlivec 454. A jaké byly úkoly? „Samozřejmě basketbalové. Každá hráčka si den po dni zapisovala do basketbalového deníčku splněné disciplíny s následným bodovým ziskem a fotku z deníčku pak přeposlala. Z basketbalových disciplín to byly různé formy driblinku, točení míče kolem těla či střelba na koš. Bylo v tom však i švihadlo, posilování, kolo, inline brusle, běh a plno dalších aktivit. A každé cvičení bodově ohodnocené,“ nechali trenéři nahlédnout do kuchyně BK Strakonice.

A jak to všechno dopadlo? Soutěž probíhala od poloviny října a za dodržení všech hygienických zásad se v tomto týdnu předávaly ceny medailistkám. „Vítězku Terku Malířskou a stříbrnou Míšu Karoľovou se nám podařilo zastihnout při plnění disciplín z další soutěže, která právě probíhá pro kategorii U13/12, na venkovním hřišti u zimního stadionu ve Strakonicích. Aďu Krčalovou, která se umístila na třetí příčce, jsme zastihli doma. Ceny předávala kapitánka extraligových žen BK Strakonice Eliška Petrušková,“ uvedl tiskový mluvčí BK Strakonice Petr Martínek a doplnil: „Holkám gratulujeme a přejeme jim hodně úspěchů v dalších basketbalových bojích. Doufáme, že se brzy uvidíme při společném trénování v hale.“