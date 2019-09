Turnaj byl rozlosován vždy do dvou skupin po 4 účastnících. V silně obsazeném turnaji kadetky během tří dnů odehrály 4 utkání s bilancí 3 vítězství a 1 prohra. Družstvo obsadilo konečné 3. místo v turnaji. V utkání o bronzové medaile porazily soupeřky ze Sparty Praha.

Juniorky taktéž odehrály 4 utkání (bilance 1 výhra a 3 prohry). Juniorky sehrály výtečné utkání s týmem Žabiny Brno a po zcela vyrovnaném průběhu nakonec v závěru prohrály o deset bodů. Obsadily čtvrté místo.

„V kvalitně obsazeném turnaji jsme se střetli s extraligovými i zahraničními týmy a obě kategorie ukázaly svou kvalitu. Kadetky potvrdily, že ročník 2003 a 2004 je konkurenceschopný s předními celky extraligy. Velmi cenná jsou vítězství nad týmy KP Brno a v souboji o třetí místo nad Spartou Praha bezmála o dvacet bodů. Juniorky také překvapily. Škoda, že prohrály o bod s maďarským Györem v poměru 57:58. Přesto v minitabulce postoupily ze druhého místa a zahrály si tak o bronz. Cennější však pro trenéry jsou předvedené výkony a způsob hry obou družstev. Turnaj byl vyvrcholením základní části přípravy. Trenérům ukázal, na čem je potřeba zapracovat, abychom byli dokonale a dostatečně připraveni před ostrým začátkem extralig. Myslím si, že i přes vysoká vedra, která v Brně panovala, holky odehrály skvělá utkání. Moc se mi líbil způsob naší hry, agresivita i nasazení. Turnaj byl poučný do další fáze přípravy. Objevil jistě i nedostatky, které jsou třeba odstranit. Musím však holky pochválit za předvedené výkony. Konstatuji, že hrály super. Škoda nešťastného zranění Adély Stiborové v utkání se Žabinami Brno. Přejeme jí, aby se co nejdříve vrátila na palubovku a do tréninkového procesu,“ komentoval vystoupení basketbalistek trenér Petr Martínek.

Výsledky kadetek: Strakonice – Ružomberok 77:31, Žabiny – Strakonice 56:39, KP Brno – Strakonice 45:62. O 3. místo: Strakonice – BA Sparta Praha 64:43. Do All stars teamu se dostala i strakonická Karolína Hauserová,

Výsledky juniorek: Slovanka Praha – Strakonice 77:48, Ostrava – Strakonice 47:65, Györ – Strakonice 58:57. O 3. místo: BK Strakonice – Žabiny Brno 58:68. Do All stars team turnaje se dostala i strakonická Barbora Suchanová.

