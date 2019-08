Třiadvacet hráček (v přípravě chyběly pouze Barbora Suchanová, Adéla Johanesová, Zuzana Bártů a Karolina Baloušková – zdravotní obtíže nebo dovolená) tuto přípravu absolvovalo pod vedením trenérů Jirky Johanese, Petra Martínka, Jaroslavy Bernasové, Jakuba Mužíka a Lenky Pichlerové.

Tréninkové jednotky byly zaměřeny zejména na atletický rozvoj rychlostní akcelerace a atletická průpravná cvičení. Soustředění začalo běžeckým výklusem a kondičně-koordinačním posilováním s využitím vlastní váhy, core trénink i s využitím balančních podložek Bossa a neméně důležitým vyrovnávacím cvičením vedoucím ke zmírnění svalových dysbalancí.

Zpestřením tradičního programu bylo zařazení moderních sportů. Poděkování patří lektorům Pavlu Jánskému a Miroslavu Motejzíkovi za pomoc při organizaci i vlastní tvůrčí sportovní činnosti. K tréninku jsme využili i známou cyklostezku Na Hajské, kde jsme se věnovali in-line bruslím. V úterý odpoledne za krásného slunečného počasí holky využily i podmínky místní řeky Otavy, kde pod měšťanským pivovarem na vodní hladině zkoušely jízdu na paddleboardech.

V dalším dnu hráčky zavítaly na plavecký stadion, kde byla pro 23 basketbalistek připravena atletická jednotka. Převládaly sprinty v písku, core trénink, regenerační plavání i beach volejbalový turnaj. Soustředění jsme v podvečer společně zakončili opékáním vuřtů.

„Holky trénovaly znamenitě. Během soustředění panovala v týmu dobrá nálada a připravený program si všichni dosytnosti užili,“ potvrzuje jeden z trenérů BK Strakonice Petr Martínek.

V příštím týdnu od 19. srpna pojede celý dívčí klub BK Strakonice na tradiční herní soustředění do Písku. Kadetky a juniorky, které budou v příští sezoně znovu hájit jako jediný jihočeský klub extraligovou příslušnost, zavítají v posledním srpnovém víkendu na tradiční turnaj do Brna. V prvním zářijovém víkendu sehrají své turnaje v domácích sportovních halách kategorie dívek U 12 a U 15 (sobota 7. září). O den dříve proběhne ve sportovní hale STARZ aréna od 9.00 do 13.30 hodin superfinále školské ligy 2019 (pořadatelem bude Mgr. Radka Drnková a její hosté).