BK Strakonice - USK Praha 60:82 (23:33). Bodovaly a hrály: Kotrcová Karolína 18, Košáková Eliška 16, Kotrčová Linda, Grossová Karolína, Karoľová Michaela, Pavlíčková Karolína 4, Malířská Kateřina, Mlnaříková Nikola 3, Malířská Tereza, Topinková Natálie 2,Veselková Lucie a Polenová Isabela.

Čekalo nás dvojutkání s nejlepším týmem naší skupiny. Domácí utkání začaly strakonické žačky nebojácně, s favoritem držely po celou první čtvrtinu krok. Ve druhé čtvrtině hostující hráčky odskočily na rozdíl až 10 bodů a to především tím, že domácí basketbalistky neproměňovaly své střelecké příležitosti. Po poločasové přestávce se hráčky od Otavy s vervou vrátily do hry a v 6. minutě třetí čtvrtiny byl rozdíl pouhé 4 body. Závěr utkání byl v režiji hostujícího celku a konečný rozdíl skóre je pro domácí družstvo až příliš krutý a neodpovídá samotnému průběhu hry. Nejlepší hráčkou domácího týmu byla Karolína Kotrcová, která ke skvělé obranné činnosti přidala také útočnou aktivitu, jež se ji povedla přetavit v mnohá bodová zakončení.

USK Praha - BK Strakonice 54:65 (27:27). Bodovaly a hrály: Kotrčová Linda, Košáková Eliška 15, Kotrcová Karolína 12, Karoľová Michaela 9, Pavlíčková Karolína 8, Malířšká Tereza, Mlnaříková Nikola, Grossová Karolína 2, Veselková Lucie, Malířská Kateřina, Topinková Natálie.

Odvetné utkání zahájily strakonické žačky bojovně a s velikým odhodláním oplatit soupeřkám sobotní porážku. Ve třetí minutě druhé čtvrtiny se dostaly strakonické žačky do desetibodového vedení, které se jim bohužel nepodařilo udržet. Poločasové skóre bylo vyrovnané, ale povedeným nástupem do třetí čtvtiny si dokázaly znovu uzmout vedení na svoji stranu. Touha našich baskeťaček vyhrát byla daleko silnější než soupeřek, které doposud nepoznaly hořkost porážky. Proto ani závěrečný nápor domácích nepřipravil hráčky od Otavy o obrovskou radost ze zaslouženého vítězství. Strakonické mladší žačky se po celé utkání prezentovaly enormním fyzickým nasazením, obrovskou bojovností a hlavně týmovým výkonem, který byl založený na rychlém přechodu na útočnou polovinu a ještě rychlejším návratem do obrany.

Autor: Jakub Mužík