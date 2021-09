BK Strakonice - Sršni Písek 35:84. Proti rychlému a kvalitnímu soupeři se nám nepovedl vstup do utkání. Nedokázaly jsme pokrýt rychlé protiútoky soupeře, snadno jsme ztrácely míče. Navíc zdravotní komplikace nevolily hrát naší zkušené hráčce Lucce Petelové. Od druhého poločasu se naše hra výrazně zlepšila, začaly jsme hrát odvážněji v útoku a začaly jsme lépe bránit. Obě družstva předváděla rychlou, bojovnou hru.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.