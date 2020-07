Mladý pilot je produktem Smrz Academy a postupně svou kariéru posouvá dál. „Táta nejezdil, ale k motorkám měl vztah. Tak mi navrhl, jestli bychom nezkusili silnici. Začínal jsem v deseti letech, což je na motorky docela pozdě. Už jsem nestihl minibiky, moc úspěšný jsem nebyl ani na osmdesátkách a stovkách. Vyhrávat jsem začal až na sto padesátce,“ přibližuje své sportovní začátky.

Zlom jeho kariéry přišel na konci minulé sezony, kdy ve dvou závodech v portugalském Portimau a francouzském Magny-Cours okusil v barvách ACCR Czech Talent Team – Willi Race třídu Supersport 300, která je součástí mistrovství světa superbiků. „Musel jsem čekat na dovršení patnácti let, abych mohl startovat v mistrovství světa,“ vysvětluje.

Skok z Alpe Adria Cupu do světového šampionátu byl pořádný. „Soupeři byli najednou o hodně rychlejší. Zkušenosti to ale byly k nezaplacení,“ ujistí Hřava, jemuž se ani jednou nepodařilo kvalifikovat do hlavního závodu. „Chybělo mi jen nějakých pět míst. Nebylo to tak daleko,“ usměje se.

V barvách Talent Teamu, jehož manažerem je Jakub Smrž, měl letos mladičký Jihočech absolvovat kompletní seriál mistrovství světa třístovek, jenže ten ještě kvůli pandemii koronaviru vůbec nezačal. „To bylo velké zklamání, že se vůbec nezačalo jezdit,“ připouští. „Ale snad už by se mělo brzy začít, tak se těším. Ze začátku bych se chtěl hlavně kvalifikovat do závodů a pak začít získávat i nějaké body,“ naznačuje své plány. „Byli jsme testovat v Mostu i v Brně a nevypadalo to špatně,“ dodá.

Úvodní závod seriálu by se měl jet na přelomu července a srpna ve španělském Jerezu.

V rámci přípravy si Hřava vyzkoušel také supermoto, kterému se věnuje pod dohledem někdejšího vicemistra světa v této disciplíně Pavla Kejmara. „Beru to hlavně jako rozjetí před ostrým startem sezony. Prioritou je silnice,“ zdůrazní.

Na silně obsazeném závodě mezinárodního mistrovství republiky v supermotu v Písku v hlavní třídě S1 do první finálové jízdy vůbec neodstartoval. „V zaváděcím kole mi upadla řadící páka,“ nabízí jednoduché vysvětlení. Do druhé už nastoupil a zajel velice solidní šesté místo.