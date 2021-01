Devatenáctou příčku obsadil ve čtvrté etapě Rallye Dakar jihočeský motocyklový závodník Martin Michek. V celkové klasifikaci mu patří sedmnáctá pozice.

Martin Michek | Foto: MRG

Českobudějovický pilot přitom mířil i výš a na mezičase figuroval dokonce na sedmé příčce. „Valil jsem vepředu kolem sedmého osmého místa. Na dvoustém kilometru ale přišla krize. Podíval jsem se roadbooku a přede mnou se objevila velká šutrovitá skála. Do toho velkého kamene jsem narazil ve sto dvaceti a rána to byla obrovská. Odnesly to tlumiče a zadní brzda, která se zkroutila. Nemohl jsem brzdit, takže posledních sto kilometrů jsem jel bez brzdy. Nějakým zázrakem jsem to ustál, ale motorka to celé odnesla. I v těch posledních sto kilometrech jsem se do toho snažil dát maximum, ale ztratil jsem tam nějaké čtyři minuty. Vzhledem k tomu všemu je devatenácté místo v etapě až neuvěřitelné,“ zhodnotil Jihočech průběh etapy.