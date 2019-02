Jinín – Všechno mu hrálo do karet. Před šestým závodem mezinárodního mistrovství republiky v motokrosu v Jiníně měl Jihočech Martin Michek na čele průběžné klasifikace hlavní třídy MX3 – Open náskok dvaapadesáti bodů na druhého Maďara Németha. Pokud by ho udržel, mohl s předstihem slavit mistrovský titul.

Martin Michek bude hvězdou závodu v Kaplici. | Foto: DENÍK/ Jaroslav Sýbek

Motokrosový Pánbůh ale stál tentokrát proti němu. Jezdec týmu Orion Litomyšl byl nejrychlejší v ranním volném tréninku a v kvalifikaci nadělil druhému Némethovi téměř vteřinu. Ve finálových jízdách ale už takové štěstí neměl.



V první jízdě začal pátý, během několika kol však už byl na čele. Bohužel jen krátce. Ze hry ho vyřadila zlomená řadící páka. „Všechno vypadalo dobře. Dopoledne se mi dařilo a na závod jsem se cítil dobře. V první jízdě jsem trošku pokazil start,“ připomíná moment, kdy se mu motorka postavila na zadní kolo. „Malinko se mi to zvedlo. Motorka se mi zbejčila, jak se říká,“ usměje se. „Za nějaká čtyři kola jsem se probil na první místo. V jedné z kolejí jsem si ale v koleji zlomil řadičku a zrovna jsem měl zařazený první rychlostní stupeň, takže jsem musel skončit. Hrozně mě to štve. Bylo to z prvního místa a už jsme teď mohli slavit,“ lituje.



Zlomená řadící páka je dost neobvyklá závada. „Mně se to stalo poprvé v životě,“ kroutí Michek hlavou. Podobný problém měl v první jízdě i Nemetu a ve třídě MX3 obhájce titulu Francouz Richter. Oba své jízdy dojeli, i když se výrazně propadli pořadím. „Oni měli štěstí v tom, že měli zařazenou trojku, takže mohli pokračovat. Doufám, že už jsem si smůlu vybral,“ věří.



Ve druhé jízdě opět neměl zrovna ideální start, přesto se celkem rychle posunul na druhé místo za svého rivala Kornéla Németha. „Druhá jízda nebyla špatná. Sjel jsem Kornéla a chtěl jsem ho zkusit předjet. Jeli jsme oba poměrně rychle, protože za námi zůstala velká díra. S druhým místem ve druhé jízdě musím být spokojen,“ smířlivě dodá.



Na maďarského motokrosaře se sice v závěru dokázal dotáhnout, ale už nenašel skulinu, kde by ho v závěru předjel. „Sílu jsem na to měl, ale Jinín je trochu problematická trať na předjíždění. Když jsou dva opravdu vyrovnaní jezdci, tak to má ten druhý hrozně těžké. Zkoušel jsem to všude, kde jsem mohl. Stáhl jsem osm vteřin z jeho náskoku, což bylo super. Na předjetí jsem ale už bohužel nenašel místo,“ posteskne si.



Před posledním závodem 15. října v Přerově má Michek 36 bodů náskok na druhého Németha. „Mám šestatřicet bodů náskok, takže nad tím už budu asi také trochu přemýšlet. Uvidíme, co Přerov přinese. Musím zajet dobře a nejlépe oslavit titul,“ přeje si před finálovým závodem.