Petr Michálek přidal k mistrovskému titulu z haly volejbalové zlato také z Letní antukové ligy 2012

Petr Michálek (vlevo s Motysem) přidal k titulu i zlato na antuce | Foto: Deník/Václav Pancer

Vyvrcholení antukové ligy volejbalistů přineslo v sobotu v areálu českobudějovického Meteoru zajímavou podívanou. Organizátoři sice přivítali v turnaji pouze šest týmů, jak je vidět, zájem o volejbal na antuce upadá, přesto se v jihočeské metropoli představilo několik výborných hráčů.

Nechyběli ani současní nebo bývalí reprezentanti ČR.

Mezi diváky byli třeba stříbrný medailista z OH 1964 v Toku Milan Čuda nebo basketbalistka Kateřina Elhotová, která se chystá v dresu ČR na OH do Londýna. „Je přítelkyní volejbalisty Moníka," vysvětlovali s úsměvem na rtech pořadatelé.

Vítězství si z českobudějovické antuky odvezlo družstvo poskládané především z hráčů Ústí nad Labem. V nejlepším týmu se ale objevili také odchovanec českobudějovického volejbalu Bezděka a smečař Jihostroje Michálek, kteří se stali pro rok 2012 mistry ČR ve volejbalu na antuce. Petr Michálek si do své osobní sbírky přidal letos už druhý titul, navíc ho po zakončení turnaje odborníci pasovali do role nejlepšího hráče v kategorii do 23 let…

Ústečtí ve finále porazili Humry (Škach, Veselý, Koláčný,…). Překvapením byly nepřesvědčivé výkony tradičních antukových králů – Čtveráků (Sukuba, Novák, Staněk…), kteří se ve finále antukové ligy 2012 vůbec ze skupiny neprobojovali ze skupiny. V boji o páté místo porazili jen mladíky, kteří reprezentovali Od. Vodu.

Individuální ocenění si zaslouženě odnesl Petr Michálek (nejlepším hráč do 23 let), Cenu volejbalového srdce si odvezl Zdeněk Pommer ml., odborná porota vyhlásila trojici nejlepších hráčů turnaje. „Těmi byli nahrávač Novák, Koláčný a Moník," dodali pořadatelé finále MČR 2012.