Přes 60 m překážek přeběhl za 8,61 jako třetí nejrychlejší ze závodního pole. V tyči s letním absolutním osobákem 244 z loňska z Nové Včelnice si odbyl problémy na výšce 270, kterou zdolal napotřetí, a pak navyšování maxima ukončil nezdary až na 320 - se skočenými 310 byl v soutěži třetí a 30 cm "nadělil" i vedoucímu závodníkovi soutěže Vojáčkovi. Závěrečný kilometr doběhl jako třetí v dalším osobním rekordu 2:53,67 (Vojáček ve výkonu roku v ČR 2:51,94, a Michal je v republikovém pořadí hned za ním!), takže v sedmiboji mu to dalo 4449 bodů a první místo před Tadeášem Berným (Jičín) 4433 a vítězem čtyř disciplín Filipem Vojáčkem (USK) 4428. O 417 bodů tak překonal deset let starý krajský rekord Michaela Urbana z VS Tábor!

Junior Petr Svoboda (VS Tábor) začal třetím místem na 60 m v dobrém čase 7,16, v dálce byl druhý s ještě lepšími 688, v kouli šestý s 11,39 metru a ve výšce třetí ve vyrovnaném osobním rekordu 183 (180 a 183 na třetí pokusy!). Má celkem 2833 b. a je třetí.

Dorostenec Filip Svoboda z N. Včelnice rozjel sedmiboj šedesátkou za 7,34, dálkou 658, ale v kouli neměl platný pokus… Ve výšce byl se 174 cm čtvrtý a celkově je po prvním dnu devátý se 2058 b.

Jihočeské barvy hájí ještě juniorka Tereza Babická ze Sokola ČB při prvních letošních startech. Na 60 m překážek byla pátá nejrychlejší se 9,02, ve výšce šestá výkonem 156, v dálce čtvrtá se 540, v kouli ale až dvanáctá výkonem 8,58. Zatím je sedmá se 2720 b.

Oddílové závody VS Tábor v hale na Stadionu míru: 60 m Štěpán Pokorný (Mil.) 7,41, Dominik Novotný 7,47, Linda Marušová 8,08, Kateřina Marušová (všichni VS) 8,12, Pavla Molíková (Mil.) 8,17, 60 přek. Kateřina Marušová 10,42, dor. Šimon Urbánek (NV) 8,82, Linda Marušová 9,30, Melanie Turková 9,32, Agáta Kümmelová 9,40, žákyně Lucie Chmátalová (VS) 9,45 - letos druhá v krjai, výška Jan Sobotka (Ves.) 180, Tereza Čápová 157 - letos nejl. v kraji, Kateřina Kolací (obě VS) 154, tyč Dominik Gysel (NV) 400, Tomáš Bačák 390 - letos třetí, Pavla Buřičová 300 - výkon roku, Sofie Flašková (všichni VS) 260, Simona Voráčková (NV) 230, dálka Pokorný 605, Molíková 528, Tereza Kršová (VS) 488, trojskok Urbánek 11,65 - letos nejl. v kraji.