/FOTOGALERIE, VIDEO/ Pouťová sobota v Radomyšli je nedomyslitelně spjatá s nohejbalovým turnajem trojic. Konal se již jeho 29. ročník, který je hraný jako Memoriál Karla Vachulky.

Pouťový turnaj v Radomyšli. | Video: Jan Škrle

Pořadatelům vyšlo počasí a do nově zrekonstruovaného areálu dorazilo všech šestnáct přihlášených trojic. Ze čtyř čtyřčlenných základních skupin postoupily do play off všechny týmy a systém turnaje garantoval zúčastněným odehrání minimálně pěti utkání. Po urputných bojích nakonec v turnaji zvítězil tým Kraselova (Mašek, F. Hokr, Jůzek) před Zabijáky (Nepodal, M. Votava, Moravec) a týmem Do Háje (Hrubý, Sušánka, Poštolka). Po turnaji následovalo přátelské posezení, které se protáhlo do pozdních nočních hodin.

"Jsem rád, že se turnaj vydařil, po zásluze zvítězil tým z Kraselova, který měl ve svém středu dva borce, kteří hrají extraligu. Celý turnaj proběhl v přátelské atmosféře, vzájemné hecování k turnaji určitě patří a přispívá k lepším výkonům. Základem všeho je dobré počasí, a to nám letos opět přálo. Pro příchozí fanoušky byl k vidění parádní nohejbal a připraveno nezbytné občerstvení. Pro nejmenší jsme měli připraven skákací hrad po celý den. Poděkování patří všem, kdo se podílel na přípravě a na bezproblémovém průběhu celého turnaje a všem sponzorům, díky nimž si věcnou cenu odnesl každý tým," doplnil k turnaji předseda pořádajícího klubu M. Koubovský.

Autor: Jan Škrle