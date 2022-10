Výsledky strakonických karatistů:

Jonáš Krám, ml. žák 6-7 let 3. místo kata,

Natálka Rochová ml. žákyně 6-7 let 2. místo kata,

Matěj Hájek ml. žák 8-9 let 3. místo kata,

Tadeáš Koblic ml. žák 8-9 let 3. místo kata a 3. místo kumite,

Vendulka Baloušková ml. žákyně 8-9 let 2. místo kata,

Jan Jany ml. žák 9-10 let 2. místo kata,

Matyáš Krám ml. žák 10-11 let 3. místo kata,

Barborka Turková starší žákyně 2. místo kata,

Michal Chodl, starší žák 2. místo kata,

Andrea Vlčková ml. žákyně 10-11 let 1. místo kumite,

Anežka Štěpánková, starší žákyně, 3. místo kata a 1. místo kumite

Vítek Bezpalec, dorostenec, 2. místo kata,

Lucie Vlčková, dorostenka, 2. místo kata,

Linda Kovářová, dorostenka 3. místo kata,

Quynh Anh Nguyen, dorostenka, 1. místo kata a 3. místo kumite.

Kata tým strakonických dorostenek ve složení Nguyen, Kovářová, Vlčková vybojoval po perfektním výkonu zlaté medaile v této specifické a náročné týmové disciplíně.

Pro strakonické karatisty to byla poslední prověrka před krajským přeborem, který koná 5. listoadu právě ve Strakonicích. Vzhledem k tomu, že je krajský přebor nejvyšší soutěž Jihočeského svazu karate a koná se jednou ročně, je velkou poctou a uznáním, že jeho uspořádáním a organizací byla pověřena škola bojových umění Cobra Ryu Strakonice.

Součástí krajského přeboru bude i samostatný speciální turnaj týmů South Cup. Soutěžit se bude jak v disciplíně kata týmy, tak i kumite týmy. Týmové soutěže v karate mají svá specifika a jsou velmi zajímavé a atraktivní.

Zdroj: Cobra Ryu Strakonice