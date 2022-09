Proto největší sponzoři děda s babičkou koupili Matyášovi novou motorku, která je stejná jako má konkurence a mladý závodník mohl začít bojovat o lepší pozice. „Bez jakéhokoliv tréninku jsme odjeli na závody do Třince, kde Maty na nové motorce vybojoval páté místo. Další závody byly ve Vysokém Mýtě odkud si odvezl také páté místo. Poslední závody sezony se jely v září v Chebu. Počasí jako na houpačce. Vítr, déšť, slunce, zima a přilnavost dráhy prakticky nulová. V kvalifikaci si Maty vyjel páté místo na startovním roštu. Po startu do prvního závodu měl kontakt se soupeřem a vyjel z tratě. Vrátil se na posledním místě a začala stíhací jízda, při které Maty dokončil první závod na slušné čtvrté příčce,“ popsal první závod Tomáš Bařina a pokračoval: „Start do druhého závodu už byl lepší a Maty tahal, co mu síly stačily. Po pár zatáčkách se propracoval na druhé místo a se soupeřem na čele předváděli krásnou jízdu a souboje doslova kolo na kolo. V půlce závodu se Matymu podařilo soupeře předjet a už si jen hlídal svoji pozici a pomalu se vzdaloval. Matyáš druhý závod vyhrál s náskokem dvanácti vteřin. Po součtu bodů z obou závodů přiváží z Chebu pro nás opravdu nečekaně celkové vítězství. To nás vede k tomu, abychom dál makali a do nové sezony nastoupili ještě silnější. Za každé potencionální sponzory či partnery budeme neskutečně rádi a určitě by nám to pomohlo, aby Matyho talent mohl i nadále růst.“