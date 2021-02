Zlatý volant pro nejlepšího automobilového závodníka získal poprvé v kariéře Martin Macík. Anketu tak ovládla dvojice, která se soustředí hlavně na Rallye Dakar. Oběma k vítězství výrazně pomohli i fanoušci, kteří je podpořili v internetovém hlasování.

Michek jen těsně porazil druhého silničáře Karla Haniku. Třetí skončil další Jihočech plochodrážník Jan Kvěch. „Chtěl bych všem poděkovat za to, že mohu držet takovou trofej. Cením si, že mě podpořili fanoušci i novináři. Myslím si, že vítězové jsou všichni, kteří byli už jen nominovaní,“ nechal se slyšet vítěz ankety, jenž se samotného vyhlášení nemohl osobně zúčastnit. Trofej totiž převzal v Dubaji, kde startoval na Světovém poháru v maratonské rallye.

A vedl si výborně, když obsadil druhé místo. O možné vítězství jej připravila šestiminutová penalizace po páteční etapě za překročení povolené rychlosti v tankovací zóně. „Jsem rád, že to mám za sebou, protože začátek byl tvrdý. Po první etapě jsem musel na vyšetření do nemocnice, jinak by mě organizátoři nenechali pokračovat. Po pádu se mi motala hlava, zvracel jsem a sáhl si na dno,“ uvedl Michek.

Druhý den byl nejrychlejší. „Škoda za penalizace, mohli jsme vyhrát. Byly to pro mě dva hodně tvrdé dny, zažil jsem něco nového,“ dodal českobudějovický pilot.