Polovina března přinesla dočasný konec prakticky všem sportovním aktivitám. Úspěšný jihočeský motocyklista byl v té době v Maďarsku. „Měli jsme tam školu motokrosu. Pomalu jsem se přeorientovával z Dakaru zase zpátky na motokros. Perfektně jsme si to užili a vrátili jsme se v pravý čas, protože u nás pandemie pomalu začínala propukávat. Přijeli jsme akorát, druhý den se zavíraly hranice,“ říká Michek.

Vzhledem k tomu, že se vrátil ze zahraničí, tak zamířil do dvoutýdenní karantény. „Čtrnáct dní jsem byl opravdu doma. Cvičil jsem, v rámci fyzičky je to dobré, ale jízdu na motorce to nahradit nemůže,“ je si vědom. „Z tohohle pohledu je to v rámci přípravy průšvih. Nemáme žádné simulátory. Jízda na motorce je ojedinělá, ta se nasimulovat nedá,“ jen pokrčí rameny. „Zase jsem si na druhou stranu mohl užívat rodinné pohody. V prosinci se nám narodil syn, takže jsem se věnoval rodině.“

Situace ohledně pandemie se naštěstí postupně výrazně zlepšuje, takže mohli začít s přípravou i motokrosaři. „Umožnili nám přístup na sportoviště, tak jsme vyrazili sportovat,“ směje se dlouholetá jednička českého motokrosu. „Motokrosové tratě jsou pod širým nebem, takže to není takový problém. Snažíme se tyto možnosti využívat co nejvíce. Je dobře, že už zase můžeme jezdit na motorkách. Trénuje hodně kluků. Vypadá to, že by se sezona mohla pomalu rozběhnout. Myslím, že už to nebude dlouho trvat,“ přeje si.

Trénovat se sice může, ale v depu se musí dbát na hygienická nařízení, která stanovila vláda. „Všechno se striktně dodržuje,“ přikývne Jihočech. „V depu se nosí roušky a udržují se rozestupy, nemůžeme se shlukovat. Je to trošku ojedinělé a nebyli jsme na to zvyklí. Nemůžeme být pohromadě a pořád něco řešit, jako tomu bývalo dřív. Tréninky jsou pandemií poznamenané. Ale všechno dodržujeme, aby se situace zase co nejdříve vrátila do normálního stavu,“ ujistí.

Úřadující mistr Evropy třídy Open nechce odhadovat, kdy by se mohlo zase začít závodit. „Je to ošemetné,“ přikývne. „V televizi slyšíme pořád dokola zcela odlišné prognózy. Každý říká něco jiného. Ale myslím, že když to půjde takhle dál a nemocných bude ubývat, tak by to mohlo být relativně brzy, i když je to nevyzpytatelné,“ připustí.

Reálně se jeví jako první závod mezinárodního mistrovství republiky 28. června v Dalečíně. „To by mohlo klapnout,“ věří. „Samozřejmě nikdo neví, co se do té doby může stát. Těžko odhadovat, jaký bude mít pandemie další vývoj. Ale koncem června by se mohlo začít závodit,“ je přesvědčen.

Řeč je ale jen o domácích závodech. S podniky mezinárodního charakteru to vypadá hůř. „Start mistrovství světa byl odsunut až na začátek srpna. U nás se to nějak rozjede, ale v zahraničí tomu moc nevěřím,“ uvědomuje si vážnost situace.

O to, že by se závodníci nestačili připravit, Michek strach nemá. „Příprava běží v rámci možností naplno, a co jsem viděl, tak jezdí fakt hodně lidí. Jediný problém vidím v tom, že neznamená datum závodu, na který bychom se měli chystat. Všichni se nějak udržují, ale není to ono. Jakmile se řekne, že se pojede v Dalečíně, tak už formu vyladíme. Určitě jsme schopni se všichni připravit alespoň z osmdesáti procent tak, abychom sezonu zvládli. I když bude tím vším narušená a plnohodnotná bude zase až ta další,“ dobře ví.

Pravděpodobné ale je, že minimálně úvodní závody zpožděné sezony budou bez diváků. „Bylo by to smutné a nechtěl bych, aby k tomu došlo,“ zdůrazní český reprezentant. „Ale představit si to umím. Aby se vůbec nějak začalo závodit, tak to asi bude muset být bez diváků. Atmosféra by byla smutná, ale nebyli bychom jediný sport, který by to postihlo. Bylo by to spíše jako na takovém větším společném tréninku. Chyběl by závodnický náboj. Ale raději začít alespoň takhle než vůbec,“ očividně se Michek těší na první letošní závod.

Po skončení minulé sezony Michek vyměnil dres a jezdí spolu s dalším Jihočechem Václavem Kovářem za tým HT Group. „Tým se k této situaci postavil skvěle a podporuje nás. Ale že se nezávodí, to je samozřejmě problém,“ uzavírá Martin Michek.