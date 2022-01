„Byla to nádherná a rychlá etapa, na které bylo hodně kamení. Byla to nejdelší speciálka letošního Dakaru. Čtyři sta šedesát pět kilometrů je za mnou, celkem jsme najeli sedm set kilometrů, což je docela masakr,“ usmál se v cíli Michek. „Odsýpalo to, byla to opravdu velmi rychlá etapa. Držel jsem plný plyn do poslední chvíle, maximálkou 165 km za hodinu jsem jel hned několikrát.“