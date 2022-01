Pořádný problém přišel padesát kilometrů před cílem. „Všichni z čela jsme se totálně ztratili a jezdili jsme po skupinkách po desíti. Bloudili jsme snad nějakých pětačtyřicet minut a nemohli jsme najít jeden orientační bod. To nás stálo spoustu času a úplně nás to rozházelo. Myslím, že nás zamotal Španěl Joan Barreda Bort. Když jsme jeli po pistě, tak se najednou vrátil zpátky a trošku to tam celý startovní pole rozhodil. Etapu jsem si užil, bylo to hodně rychlé, ale vinou tohoto navigačního problému je to výsledkově špatné. Čtyřicáté druhé místo je nejhorší, jaké jsem zatím na Dakaru zajel. A nejsem v tom sám, protože spousta špičkových jezdců je až ve čtvrté desítce. Ze samotné jízdy na motorce jsem ale měl dobrý pocit. Udělám maximum, abych se posunul zase nahoru,“ slibuje.