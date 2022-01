„Dneska to byl mazec. Jelo se krásně. Polovina etapy byla hrozně rychlá, což jsem si užil. Zalítali jsme si pořádně do maximálek a motorku jsme točili do bezvědomí. Až ke konci byly duny. Jsem spokojený, že jsem v cíli, a jsem zvědavý, jak to celé skončí a kam se posuneme. Snažím se dohánět ztrátu z bloudění v první etapě. Ještě nás čeká dlouhá cesta,“ zhodnotil českobudějovický pilot třetí etapu nejslavnější pouštní soutěže.