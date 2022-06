Za jeho pořádáním stojí hokejista se sedmi stovkami startů v NHL Martin Hanzal. „Na Floridě mám hospodu, bydlím nedaleko v Hůrách a vždycky jsem se chodíval na závody fichtlů dívat. Líbilo se mi to a od loňska závody sami pořádáme,“ vysvětluje, jak se k motocyklům dostal.

Závodit se bude poprvé ve dvou kategoriích Klasik a Stodolák. Už při dubnovém závodě bylo k dispozici startovací zařízení, sobotní novinkou bude elektronická časomíra.

Hanzal sám je organizátorem závodu a zároveň i jezdcem. „Baví mě to, je to sranda,“ přikývne. „Účastníků přibývá a každý si dělá na motocyklu úpravy. Už je to takový malý motokros. Vždycky domlouváme pravidla, aby se nikdo necítil ukřivděný,“ směje se.

Start závodu je ve 13 hodin. V neděli budou na stejné trati závodit rovněž od 13:00 děti do patnácti let na pitbicích a čtyřkolkách.