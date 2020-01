I když úroveň českého vodního póla na mezinárodní scéně spíš skomírá, není vyloučeno, že bude mít jednoho zástupce na vrcholném turnaji posledních čtyř let. A tím i Strakonice! Jednatřicetiletý Faměra, který hraje poslední roky v Barceloně, by se tak stal součástí týmu, který bude jedním z favoritů olympijského klání.

"Politická situace ve Španělsku je nepřehledná, proces se trošku zbrzdil. Ale podle mých informací bych zhruba do měsíce mohl španělský pas mít," řekl novinářům Faměra ve Strakonicích, kde s vodním pólem začínal.

"Od mala byla olympiáda můj sen. A teď ta šance je, pokud se to skutečně povede dotáhnout do konce, budu šťastný," dodává.

Během Vánoc ve Strakonicích, jenž patří mezi české bašty tohoto sportu, trénoval pod vedením svého otce Karla, který zde dříve hrával a aktuálně trénuje strakonické muže "Strakoničtí muži udělali velký pokrok. Jsou to vesměs dorostenci, ale mají vynikající fyzickou kondici, musí pracovat na technice. Chápu, že je to složité, když se nemohou věnovat jen sportu. Věřím, že se to některým z nich podaří," uvedl Faměra. Ten hrál během bohaté kariéry v Košicích. Ale postupně mířil ještě výš a přes angažmá v klubech ve Francii a Německu se dostal před čtyřmi roky do Barcelony.

Je tak patrně jediným českým profesionálním vodním pólistou, jehož sport už několik let živí. Už když působil na Slovensku, projevila o něj zájem španělská reprezentace. Španělé skončili na letošním mistrovství světa druzí. Dlouhodobě patří mezi světovou špičku a podobnou pozici budou obhajovat i v Tokiu. Faměra pasuje do role největších favoritů Srbsko a Chorvatsko. "Ale ani Španělsko není bez šance. I když ta špička je hodně vyrovnaná a na medaili má tak sedm zemí," shrnul Faměra.

Hned v úvodu ledna se Faměra vrací do Španělska.

Pavel Pechoušek