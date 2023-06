Fügner nežije jen přítomností. Dívá se i dopředu. Má před sebou dlouhodobý i krátkodobý horizont. "Máme osmnáct titulů, doufám, že za rok přibyde devatenáctý a za dva roky dvacátý," usmívá se. Už by si pomalu mohl začít plánovat program na léto roku 2028. Proč? Český tým vodních pólistek byl zařazený do programu, který by měl vyvrcholit účastí hráček na turnaji pod pěti olympijskými kruhy v Los Angeles. Že by ale trenéra budil olympijský turnaj z klidného spaní, tak to úplně není: "Je to dlouhodobý výhled," říká Marek Fügner. "Je to o dlouhodobé přípravě. O tom, jak holky nachystat, abychom vůbec byli konkurenceschopní."

Start na OH by si přáli trenéři i hráčky. "Bylo by parádní, kdyby se to podařilo, děláme pro to maximum." Co konkrétně? "Širší výběr holek má výborné podmínky, ale je jim dneska třináct, čtrnáct, nebo někdy jen dvanáct, my se snažíme aby se tým stabilizoval, aby cíl, který je vytyčený, bylo vůbec možné splnit."

Základem jsou společné tréninky, častá soustředění. Koncentrace nejlepších hráček ČR je ve Strakonicích. Aby se podařilo přímo ve škole utvořit speciální třídu pro všechny hráčky, to je asi spíš utopie: "Bylo by to ideální," přemýšlí nahlas Marek Fügner. "Rozptyl hráček je po České republice ale hodně veliký, sladit to tak, abychom jednu třídu dostali někam do jednoho místa, to je trošku problematické."

A tak nejlepší vodní pólistky přijíždějí do Jihočeského kraje. "Ve Strakonicích máme velikou základnu, jednu z největších v republice, snažíme se holky držet pohromadě, snažíme se připravovat společná soustředění." V podstatě mají týdenní společný pobyt v bazénu talentované dámy naordinovaný od trenérů třeba i dvakrát do měsíce. "Širší výběry pomalu roztřídíme, příprava je U13, 15, U17, U19. Skládá se to tak, aby finální tým, který chystáme, byl opravdu složen jen z těch nejlepších."

Projekt, do kterého jsou zařazeny i strakonické hráčky, nabízí finance právě na soustředění, na cesty… "Možnost dlouhodobé přípravy je hodně důležitá," myslí si Marek Fügner. "Vodní pólo je malý sport, peníze se hodně špatně shání, program otevřel obrovským způsobem dveře všem oddílům, které neměly možnost dlouhodobou přípravu zajistit."

Strakonice jsou mistry ČR pro 2023. Jiný výsledek nikdo ani nečekal. Cestou k dalšímu zlepšení by měla být konfrontace s kvalitními soupeři. "Úzce spolupracujeme s Maďarskem, se Srbkami, hrajeme s německými týmy. Přihlásili jsme se do soutěže, která se jmenuje Dunajská liga. Odehráli jsme ji jako Strakonice, protože to je klubová soutěž, ale do výběru jsme se snažili zařadit i další hráčky, pro které je to motivační prvek," doplnil trenér strakonického klubu Marek Fügner.