Nástup do utkání nám vyšel skvěle, soupeře jsme překvapili rychlým přechodem do protiútoku. První čtvrtku jsme zaslouženě vyhráli 19:0. Pak se ale postupně do tempa dostával i soupeř, ale svůj náskok jsme udrželi, dařila se hra 1x1, zápas jsme v klidu dovedli do vítězného konce.

BK Medvědi Tábor– BK Strakonice 45:46 (33:28)

Bojovné, běhavé utkání, se šťastným koncem pro nás. První čtvrtinu jsme vyhráli 18:13, druhá a třetí čtvrtina se nám nepovedla (škoda neproměněných vyložených podkošových šancí, špatný návrat do obrany). Ve třetí čtvrtině jsme nechali soupeře utéct až na rozdíl 9 bodů. Holky ale makaly a bylo znát, jak moc chtějí vyhrát. Závěr utkání nám vyšel a 2 sekundy před koncem jsme otočili skóre košem Nelči Reiterové a zvítězili. Holky se přesvědčily, jak důležité je bojovat až do poslední sekundy zápasu.

Střelecky a zkušenostmi nás dnes držely Barča Mrázová, Kačka Zemanová, Valča Hátlová, dobře je doplňovala Áďa Pomajlová, Nelča Reiterová. Celý tým za dnešní výkon zaslouží za bojovnost a nasazení pochvalu. Dnes pomohla k výhrám i naše kolektivnější hra.

Hrály a bodovaly: Mrázová B. 43, Zemanová K. 24, Hátlová V. 12, Gábiková M.8, Reiterová N.5, Pomajzlová A. 4, Manová H. 2, Seidlová N. 2, Kratochvílová M.2, Mašková K., Lintnerová E., Kratochvílová J.

Autor: Zuzana Karoĺová