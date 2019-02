Český Krumlov – Volejbalistky českobudějovické Madety odehrály poslední domácí zápasy základní části první ligy v náhradní českokrumlovské tělocvičně. Hostily Dobřichovice a díky dvěma výhrám a zisku pěti bodů si zajistily umístění mezi třemi nejlepšími týmy.

První utkání Madeta vyhrála 3:2 (-25,17,-21,9,9) a odvetu potom hladce 3:0 (16,22,23). Hráčky Madety si pojistily druhé místo v tabulce, neboť jejich největší konkurentky v boji o druhé místo, ženy Rokycan, prohrály hladce dvakrát ve Střešovicích. Právě Tatran Střešovice tabulku s šestibodovým náskokem před Madetou vede, Rokycany jsou třetí.

„Prvnímu zápasu jsem přítomen nebyl, ale co jsem slyšel, byl to prý takový klasický posilvestrovský zápas. Holky nebyly po vánoční pauze, během které měly volno, příliš rozehrané. Druhý zápas už byl z naší strany mnohem lepší, i když Dobřichovice v posledním setu dost zlobily," říká k zápasům jeden z koučů Jan Vobr, dle jehož slov jedou jeho svěřenkyně poslední zápasy na Žižkov odehrát. „Některé hráčky trápí chřipka a vypadá to, že pojedeme jen s osmi děvčaty. Juniorky nám nepomohou, protože v neděli hrají v Českém Krumlově velice důležitý zápas s Brnem, který rozhodne o tom, zda skončí v první trojce a budou hrát o titul."