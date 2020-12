Světový pohár lyžařů klasiků se přesunul ze švýcarského Davosu do německých Drážďan. Zde byly na programu sprinty. Nejprve závodili jednotlivci, druhý den týmy. Z dvojice bývalých vimperských studentů se v závodě jednotlivců představil Luděk Šeller (SC Plzeň), druhý den závodil ve dvojici s Tomášem Kalivodou (Fischer Ski klub Šumava Vimperk). A po oba dny to bylo výborné vystoupení.

Česká reprezentace celkově v Drážďanech zazářila. Z kvalifikací postoupili do čtvrtfinálových soubojů jednotlivců čtyři muži a čtyři ženy. Největšího úspěchu dosáhla Kateřina Janatová, která získala body za deváté místo.

Luděk Šeller měl ve své čtvrtfinálové rozjížďce velkou smůlu. V jedné ze zatáček jej podrazil jeden ze soupeřů a závodník ze Šumavy tak ztratil šanci bojovat o semifinále. Nakonec z toho bylo 24. místo.

Ještě lépe pro české závodníky skončily nedělní sprinty dvojic. Do finálového souboje deseti nejlepších dvojic se probojovalo po jednom týmu žen i mužů. Ženská dvojice Kateřina Janatová – Tereza Beranová dosáhla na skvělé páté místo. V mužském finále spolu táhli českou stopu bývalí vimperští studenti Luděk Šeller s Tomášem Kalivodou.

Oba české týmy mužů se spolu střetly v jedné semifinálové jízdě. Luděk Šeller s Tomášem Kalivodou dosprintovali na pátém místě a z pozice lucky looser si vybojovali účast ve finálovém souboji. Dvojice závodníků ze Šumavy se ve finálové desítce držela ve druhé polovině startovního pole a nakonec si na konto připsala výborné osmé místo.

„S výkonem jsme spokojeni nejen ve finále, ale hlavně v semifinále, které bylo velmi rychlé, protože ostatní týmy chtěly postoupit na čas. Podařilo se nám je udržet a díky tomu jsme postoupili do finále. Tam to mohlo být mírně lepší, ale dvakrát jsme ztratili trochu času na předávce,“ řekl Luděk Šeller a Tomáš Kalivoda doplnil: „Pro mě to byl první team sprint, tak jsem neměl zkušenosti s tím, jak se na předávkách pohybovat. Ale právě i z toho důvodu, že to byla moje premiéra, tak je osmé místo fantastické.“

Gratulace oběma závodníkům k osmému místu směřuje i z vimperského sportovního gymnázia. „Je to super výkon. Klukům za všechny trenéry z Vimperka moc gratuluju. Ukázali, že se mohou poměřovat i s těmi nejlepšími a jsem rád, že se na takové úrovni ukázala i vimperská stopa,“ chválil výkony Luďka Šellera a Tomáše Kalivody trenér Fischer Ski klubu Šumava a současně i vimperského sportovního gymnázia Zbyněk Pavlásek.