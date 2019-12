V sobotu 28. prosince uspořádal oddíl stolního tenisu Sokol Volyně tradiční Vánoční turnaj současných a bývalých hráčů klubu. Jednalo se již o 27. ročník této akce v nepřetržité řadě.

Vánoční turnaj stolních tenistů ve Volyni. | Foto: Jan Škrle

Do volyňské sokolovny si našlo cestu celkem 14 stolních tenistů. Rozděleni byli do 2 skupin, do jejichž čela byli nasazeni loňští finalisté Lukáš Valašík (současný hráč SK Přerov) a Josef Boška. Oba dva potvrdili oprávněnost nasazení a své skupiny vyhráli. V semifinálových duelech se střetli s hráči na druhých místech opačných skupin. Lukáš Valašík přehrál Radka Chalupu a Josef Boška porazil Petra Hrašeho. Finálové utkání bylo jednoznačnou záležitostí, L. Valašík zvítězil jasně 3:0 nad J. Boškou a zaokrouhlil tím počet prvenství na volyňském vánočním turnaji na 10. O pomyslný bronz se střetli poražení semifinalisté, R.Chalupa zvítězil 3:0 a poslal tak P. Hrašeho mimo medailové pozice.